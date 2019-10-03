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США введут пошлины на полторы сотни видов европейских товаров

Москва, 03.10.2019

С 18 октября 2019 года Вашингтон планирует ввести новые 25% пошлины в отношении стран Евросоюза, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из таких государств, как Франция, Испания, Италия, Великобритании и ФРГ

В частности, в «чёрный список» США попадут более 150 видов товаров. При этом уже известно, что пошлины в 25% коснутся многих видов сыра и вина из Франции. Также под пошлину попадут испанские, британские и немецкие оливки.

Среди итальянской продукции, пошлины будут действовать в отношении таких видов сыра, как пекорино романо, пармезан, проволоне. В Испании пошлинами будет кроме прочего обложен хамон и апельсины.Пошлины вводятся в отношении британского односолодового виски и печенья, немецких вафлей и кофе.

Отмечается, что в целом ряде случае пошлины коснутся всех или почти всех стран, входящих в Евросоюз. При этом под пошлины попадут не только продукты питания, но и экспортируемые из Великобритании свитеры и жилеты из шерсти и кашемира и хлопковые покрывала; экспортируемые из ФРГ топоры, складные ножи и отвёртки.

Напомним, ранее европейские экономисты призывали главу Белого дома президента Дональда Трампа отказаться от пошлин, отмечая, что Вашингтон просто не сможет ничем заменить подпадающие под них продукты из Европы.

Напомним, Вашингтон составил список товаров, в отношении которых вводятся пошлины сразу после того, как ВТО разрешила им обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus SE.

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