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США вводят новые пошлины на продукцию из ЕС

Москва, 03.10.2019

США введут новые пошлины на товары из Европы на сумму 7,5 миллиардов долларов США. Соответствующее решение поддержал арбитраж Всемирной торговой организации. Пошлины вводятся за незаконные субсидии ЕС, которые переданы Airbus.

По мнению экспертов, своим решением США  рискуют спровоцировать трансатлантическую торговую войну. Ситуацию усугубляют невысокие экономические показатели стран ЕС, сообщает Reuters.

Уточняется, что с 18 октября будут введены новые тарифы на самолеты в размере 10%, а также на сельскохозяйственные и промышленные товары в размере 25%. Агентство ссылается на сотрудников торгового представительства США в Брюсселе. Чиновник назвал данное решение «весомой победой» США, несмотря на то, что ущерб от новых мер оценивается в 11 миллиардов долларов.

При этом под новые тарифы не попадают детали лайнера, что позволит защитить детали из Европы, которые используют американские производители самолетов Boeing Co.

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