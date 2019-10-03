Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё заявил, что заблокировал предоставление военной помощи Украине из-за коррупции. «Украина до него (Владимира Зеленского - ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована» - сказал Трамп.

В июле этого года Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине на общую сумму в 391,5 млн долларов. 250 млн долларов было выделено в рамках «Инициативы по поддержке безопасности Украины» - программа американского министерства обороны и 141,5 млн долларов по программе «Международное военное финансирование». Киев должен был получить американские услуги по переобучению своих военных и американские вооружения. США планировали поставить на Украину снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы Javelin, противоартиллерийские радиолокационные системы и другое оборудование.