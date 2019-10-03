Вход/Регистрация Подписка

Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Москва, 03.10.2019
  • Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

AP/TASS

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё заявил, что заблокировал предоставление военной помощи Украине из-за коррупции. «Украина до него (Владимира Зеленского - ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована» - сказал Трамп.

В июле этого года Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине на общую сумму в 391,5 млн долларов. 250 млн долларов было выделено в рамках «Инициативы по поддержке безопасности Украины» - программа американского министерства обороны и 141,5 млн долларов по программе «Международное военное финансирование». Киев должен был получить американские услуги по переобучению своих военных и американские вооружения. США планировали поставить на Украину снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы Javelin, противоартиллерийские радиолокационные системы и другое оборудование.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Слуга американского народа
    2. Налет на Питер грозит разорением
      Введение режима «открытого неба» в «Пулково» приведет к тому, что базовая авиакомпания этого аэропорта потеряет порядка 80 процентов трафика на международных авиалиниях, а вся экономика нашей страны не менее 300 млн долларов
    3. Подкаст 39 недели. Небоскребы – новая норма градостроительства?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама