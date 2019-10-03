WP: Трамп использовал Пенса для давления на Зеленского

По информации газеты Washington Post президент США Дональд Трамп приказал вице-президенту США Майклу Пенсу не ехать на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского в мае этого года.

1 сентября Пенс и Зеленский провели встречу в Варшаве, на которой американский вице-президент сообщил о заморозке американской военной помощи и потребовал от Украины более активных действий в борьбе с коррупцией.

После телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля, в ходе которого обсуждалось расследование коррупционных действий Джона Байдена на Украине, это может расцениваться как давление на Зеленского.