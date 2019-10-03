В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.

По его мнению, пока нет никакой нужны обсуждать некие альтернативные маршруты, так как Дания всё-таки должна дать разрешение, передаёт РИА Новости.

«Ещё раз скажу, что уверен в том, что сейчас нет необходимости обсуждать альтернативные маршруты для «Северного потока-2». Я убежден, что исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, у нас великолепный шанс получить разрешение на строительство от Дании», – резюмировал Райнер Зеле.

Ранее сообщалось, что Александр Новак – глава Минэнерго РФ – заявил, что, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения, в ведомстве ожидают, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» пройдёт по маршруту, на который ранее была подана заявка.

По его словам, сейчас строительство газопровода уже подходит к завершению, а в ведомстве ожидают разрешение от Дании.

Напомним, накануне в «Газпроме» назвали сроки завершения строительства «Северного потока 2». По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, компании нужно всего 1,5 месяца работ для окончания строительных работ. При этом, как подчеркнул Зубков, на сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже 2042 км газопровода, что составляет более 80% от его общей протяженности.

Компании Nord Stream 2 AG осталось только получить разрешение на строительство от Дании, чтобы завершить газовый маршрут. Однако этого разрешения до сих пор нет.