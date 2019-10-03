В Роснедрах сообщили, сколько процентов запасов нефти в РФ являются рентабельными

В Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) завершили процесс инвентаризации нефтяных месторождений РФ и пришли к выводу, что большая часть запасов российского «чёрного золота» является рентабельной.

Об этом в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) рассказал журналистам заместитель главы ведомства Орест Каспаров. По его словам, в настоящее время на территории РФ 2 700 месторождений нефти, передаёт агентство «Интерфакс».

«Это 28,9 млрд тонн нефти, – пояснил чиновник. – Из них в инвентаризацию вошли месторождения с запасами свыше 5 млн тонн (719 месторождений), что составляет более 90% всех запасов, или более 25% всех месторождений», – резюмировал он, добавив, что согласно предварительным результатам проведённой инвентаризации, по которую подпали 17,2 млрд тонн нефти, 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными.