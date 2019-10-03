В России к концу года ожидается рост цен на продукты

В России прогнозируется рост цен на продукты питания к концу 2019 года, сообщает газета «Известия». Как ожидается, продукты вырастут в цене в среднем на 3,5%. Наибольший рост цен специалисты прогнозируют на яйца, сахар и мясо птицы.

Издание отмечает, что за истекший период 2019 года продукты выросли в цене на 1,7%.

Комментируя новость, в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что повышение цен не превысит уровень инфляции. Отмечается, что повышение цен на куриное мясо и яйца вызвано ростом стоимости корма для птицы, рост цен на сахар произойдет в связи с увеличением издержек производства и топливных расходов.

Ранее россиян предупредили о росте цен на молоко и молочную продукцию, связанную с новыми правилами электронной сертификации.