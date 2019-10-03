В Сбербанке произошла крупнейшая утечка личных данных

Сбербанк инициировал служебное расследование на тему возможной утечки персональных данных. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

В конце августа текущего года сведения о кредитных картах как минимум 200 клиентов попали на черный рынок, сообщает «Коммерсантъ». На одном из форумов, который позже был заблокирован Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка».

При этом продавцы базы уверяют, что они располагают информацией о 60 миллионах карт, среди которых карты действующие и закрытые.

Для того, чтобы убедиться в наличии базы, в качестве подтверждения они предлагают потенциальным покупателям ознакомиться с фрагментом базы. Эксперты уверены, что сведения, содержащиеся в базе, подлинные и назвали данную утечку самой крупной в российском банковском секторе.

Как считают в Сбербанке, виновником утечки мог стать один из сотрудников кредитной организации, так как взлом базы посторонними исключен благодаря изолированности базы от внешней сети.

При этом в Сбербанке уверяют, что «похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов».