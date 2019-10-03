ВТО разрешила США нанести новый удар по Евросоюзу

Событие, о котором давно говорят, свершится через две недели. 18 октября США введут тарифы на товары и услуги из Европы в общей сложности на 7,5 млрд долларов. Вашингтон приступил к конкретным действиям после официального объявления вердикта ВТО, рассматривавшей жалобу Соединенных Штатов на незаконные субсидии, которые Евросоюз выделял европейскому авиапроизводителю Airbus. В результате противозаконных действий Еврокомиссии, решила ВТО, американские авиапроизводители понесли крупные убытки в размере приблизительно 7,5 млрд долларов. Теперь США имеют право ввести тарифы на европейские товары на эту сумму. Вашингтон намерен воспользоваться этим правом в пятницу 18 октября.

Не следует путать эти тарифы с тарифами, которые давно угрожает ввести Дональд Трамп в результате торговых споров между Америкой и Европой. В среду офис Торгового представителя США (USTRO) опубликовал список сотен облагаемых тарифами товаров из Европы. Самые высокие тарифы в размере 25% вводятся на сельскохозяйственные товары из Старого Света. Американские импортеры продуктов из Европы в панике, потому что тарифы вне всяких сомнений отрицательно скажутся на рождественских распродажах, от которых зависит их благополучие. Тарифы вводятся на всемирно известные итальянские сыры, французские вина, ирландские и шотландские виски, оливковое масло из Испании и многое другое. Тарифы на промышленные товары будут ниже – 10%. Такие же тарифы вводятся на европейские самолеты.

Очередная торговая война, на этот раз, между США и ЕС внесет еще больший хаос в мировую торговлю, которую потрясла торговая война между США и КНР. Экономисты утверждают, что она только усилит замедление темпов развития глобальной экономики и еще больше ухудшит торговые отношения между странами.

ЕС на решение ВТО и объявление о дате введения американских тарифов отреагировал немедленно. Европа пообещала зеркальный ответ.

«Наша готовность к поискам справедливого решения остается неизменной,- говорится в заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём.- Но если США прибегнут к разрешенным ВТО контрмерам, Европа окажется в ситуации, когда ей не останется ничего иного, как сделать то же самое».

Вердикт ВТО стал последним ударом в 15-летней войне между Airbus и американским конкурентом Boeing, который обвинял европейских авиапроизводителей в получении помощи от государства. Кстати, в 2020 г. ВТО будет решать, какие тарифы может ввести ЕС в ответ на субсидии правительства США компании Boeing.

Первая жалоба была подана еще в 2004 году. Речь в ней шла о помощи, которую оказывали Airbus европейские государства в разработке авиалайнеров А380 и А350.

США утверждали, что Airbus получал кредиты на очень выгодных условиях, а также миллиарды евро в грантах. В 2010 г. ВТО вынесла смешанный вердикт. Затем последовали почти десять лет разбора апелляций Евросоюза.

В комментарии Airbus на решение Вашингтона говорится, что тарифы ослабят безопасность и создадут трудности как для аэрокосмической промышленности, так и для всей глобальной экономики.

«Airbus продолжит сотрудничать с американскими партнерами, клиентами и поставщиками,- подчеркнул гендиректор Airbus Гийом Фори,- чтобы решить все последствия введения тарифов, которые являются преградой на пути свободной торговли и окажут отрицательное воздействие не только на американские авиалинии, но и на рынок труда в США, поставщиков и в конечном счете на американских путешественников.

Airbus надеется, что США и ЕС попытаются найти устраивающее обе стороны решение за столом переговоров, прежде чем наносить серьезный ущерб авиапромышленности, а также торговым отношениям и глобальной экономике».

Airbus и Boeing – главные конкуренты в борьбе за титул первого авиапроизводителя планеты. В прошлом году американская компания обошла европейскую на 6 самолетов: 806 и 800 соответственно. Этот год для Boeing – один из самых тяжелых в истории компании. В двух крупных авариях с авиалайнером 737 Max погибли 346 человек.