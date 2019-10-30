Российский фондовый рынок сегодня может поставить новый абсолютный рекорд

30 октября с открытия более чем на процент растут акции «Русала», которому удалось привлечь финансирование на сумму более 1 млрд долларов. В целом же с начала года индекс Мосбиржи вырос более чем на 21%. Наибольший вклад в рост индекса в целом внес «Газпром», чьи акции за это время выросли на 64%, «Сбербанк» (+28%) и «Лукойл» (+17%). Будущее индекса Мобиржи будет зависеть от корпоративных результатов крупнейших компаний России.

Инвесторы во всем мире ждут в предпоследний день октября решения по процентной ставке ФРС США, о котором станет известно в 21.00 по московскому времени. Механизм принятия решений Федеральной резервной системой сейчас парадоксальным образом связывает рост мировых фондовых индексов с ожиданиями будущей рецессии или даже коллапса.

Инвесторы прислушались к голосу совести

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 29 октября 2019 года достиг отметки 2 886,48 пункта, несмотря на коррекцию на внешних рынках. 30 октября 2019 года торги на Мосбирже открылись с гэпом вверх, который сразу был закрыт, но остался указателем направления движения на сегодня: вверх, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Цель в 2890 пунктов при благоприятном новостном фоне может быть достигнута до конца этой недели, а 3000, которые, как магнит, манят индекс, могут быть достигнуты в рамках традиционного предновогоднего ралли. Рост выглядит очень уверенным, несмотря на то, что продолжается уже с января 2015 года, то есть более четырех лет.

Как считает аналитик, фондовый рынок испытывает этот длительный подъем по ряду причин. Первая — это возвращение в Россию капиталов, которое произошло на фоне «взывания к совести» собственников этих капиталов, а также силовому давлению. Теперь принято инвестировать в российские бумаги, и особенно госбумаги, если вы хотя бы чуть-чуть причастны политике. Вторая причина — это, собственно, стабильность политического курса, который для многочисленных акционеров закрепляет, хотя и не слишком выгодные, но стабильные условия, и их это устраивает.

Относительно высокая цена нефти позволяет надеяться на нефтегазовые бумаги, говорит Алексей Антонов, плюс регулярно сообщают об успехах российских газопроводов и даже о локальных успехах во внешней политике, об адаптации к санкциям, как бы это ни было на деле, и рынок это принимает. Инвесторы осознают, что государство тратит триллионы рублей на нацпроекты, и, хотя не верит в их скорый успех, понимает, что госрасходы будут поднимать все рынки, подобно тому, как это произошло в результате QE в США. К слову, рост американского фондового рынка тоже является своеобразным приливом, «поднимающим все лодки», в том числе в развивающихся странах. Когда закончится растущий тренд в США, в тот же момент растущий тренд в развивающихся странах прекратится.

Нефтяные дрожжи

Вообще же Индекс Мосбиржи — очень интересный показатель, ввиду того, что самый большой вес при расчёте принадлежит бумагам «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл», «Норникель» и «Новатэк» — рост этих активов легко подтягивает за собой и весь индекс, отмечает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. Собственно отсюда и ответ: новый максимум индекса напрямую связан с максимумом «Газпрома».

С начала года индекс Мосбиржи вырос более чем на 21%. При этом акции того же «Газпром» выросли на 64%, «Сбербанк» добавил 28%, «Лукойл» после снижения вчера, за год прибавляет 17%. Также стоит отметить, что индекс достигал своих максимумов (или приближался к ним) в моменты, когда эти компании также обновляли максимумы или были близки к ним. При этом обвал «Яндекса» не стал причиной для существенного снижения индекса.

Вот и получается, говорит Дмитрий Иногородский, что будущее индекса Мобиржи будет зависеть от корпоративных результатов крупнейших компаний России. В свою очередь, три из пяти компаний принадлежат к нефтегазовому сектору, успехи которого, в долгосрочном периоде, можно легко связать с ценой на нефть. Нефть марки Brent за год подорожала на 12,8%, а в моменты рост достигал 40%. Сейчас в Европе начинается отопительный сезон, а значит, серьезных снижений цен на рынке энергоресурсов ожидать не стоит.

Говоря про перспективы 3000 по индексу, Мосбиржи Дмитрий Иногородский не считает, что это возможно до начала публикации отчетов за четвертый квартал 2019 года, которые можно ожидать во второй половине января 2020 года. Сегодня с открытия все мировые индексы торгуются со слабым минусом в ожидании решения по процентной ставке ФРС США, которое будет озвучено в 21.00 по московскому времени. С открытия более одного процента растут акции «Русала», после новости о привлечении финансирования на сумму более 1 млрд долларов сроком на пять лет. Большая часть остальных бумаг торгуется в рамках одного процента, так как инвесторы заняли выжидающую позицию.

Нам коллапс строить и жить помогает

Между тем, отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, Индекс Мосбиржи, начав год с уровня 2400 пунктов, устанавливая один за другим исторические рекорды, подобрался к немыслимой высоте в районе 2900 п., подcкочив всего за 10 месяцев более чем на 20%. И это на фоне перманентных разговоров о грядущем мировом кризисе и рецессии. А если сравнивать с ростом ВВП примерно на 1% или промышленности на 3% за это время, то темпы взлёта индекса Мосбиржи невозможно получить, даже если перемножить эти показатели друг на друга несколько раз… Быстрое и неуклонное повышение котировок на биржевом сленге называется «ралли». Но мы помним, что ралли – это движение мощных машин по бездорожью, с преодолением препятствий…

Именно это – преодоление препятствий, текущих и будущих – выступает главной причиной роста фондовых рынков. Как ни парадоксально, он во многом связан именно с «подготовкой» к возможному коллапсу в мировой экономике и уже наблюдаемому замедлению роста. Центробанки пытаются предотвратить его и проводят финансовое стимулирование экономики. Тон задают, как обычно, США, Европа. Политика накачивания экономики деньгами , снижения процентных ставок призвана усилить деловую активность.

Это, безусловно, на руку инвесторам в акции, уверен Марк Гойхман. Удешевляются ресурсы и для вложений в производство товаров и услуг, повышения объемов капитализации и прибылей компаний, и собственно для покупок самих акций на рынке. Спрос на них возрастает, что приводит к росту котировок. Кроме того, снижение ставок ведёт к уменьшению доходности по фиксированным инструментам – облигациям, депозитам и пр., что заставляет перетекать средства в мире на фондовый рынок. Его флагман – индекс S&P-500 поднялся с 2537 п. к 3040 п., то есть на 20% в 2019 году за 10 месяцев. Европейский индекс Euro Stoxx 50 – с 3000 п. до 3620 п., на 21%. Поэтому неудивительно, говорит аналитик, что примерно на такие же величины вырос и российский рынок, который во многом следует за движением лидеров.

Кроме того, продолжает эксперт, для России есть и специфические факторы, но тоже идущие в русле мировых тенденций. ЦБ России также постепенно смягчает денежную политику, снижается ключевая ставка ЦБ. За 2019 год она уменьшалась 4 раза, с 7,75% до 6,5%. Накапливаются международные резервы, доходы бюджета стали превышать расходы, сокращается госдолг. И хотя это не выливается в рост экономики, но ее надёжность повышает.

Укрепление рубля, достаточно высокие нефтяные цены, неуклонное ослабление инфляции, высокая дивидендная доходность российских акций относительно мировых – все это дополнительно привлекает инвесторов на фондовый рынок России, повышает цены акций. При этом доходность гособлигаций упала с 9,2% до 6,4% на сегодняшний день, с сентября 2018 года.

На таком фоне нужно рассматривать и события текущей недели, считает Марк Гойхман. Новый рекордный взлет индекса ММВБ 29 октября почти к 2900 п. связан был не только с решением ЦБ РФ о снижении ключевой ставки. Но именно во вторник взметнулся индекс S&P-500 сразу с 3023 п. к 3040 п.Почему? Рынок ждёт сегодняшнего решения ФРС об очередном снижении её ставки. Кроме того, Доналдь Трамп заявил 29 октября, что ждет скорого подписания торгового соглашения с Китаем. И сегодня, 30 октября, оптимизм на рынках сохраняется. Американские индексы продолжают держаться на высоте.

График индекса Мосбиржи также символично напоминает взлетающую ракету памятника «Покорителям космоса» в Москве, хотя и отступил немного на открытии торгов в среду, к 2882 п., говорит Марк Гойхман. По его мнению, в ближайшей перспективе мягкость ведущих центробанков будет повторяться со стороны ЦБ России. Он продолжит снижать ключевую ставку с целью 6-6,25% в течение предстоящего года. При низкой инфляции в пределах 3,8 – 4% это будет поддерживать фондовые индексы. Если нефтяные цены останутся на уровне не ниже 56-60 долларов по Brent, то ралли российского рынка имеет все шансы продолжиться к действительно космическим рубежам в 3000 п. и выше.