Выборы вместо брексита

События вокруг брексита развиваются по удивительному сценарию. Премьер-министр Борис Джонсон и его противники в Палате общин неожиданно пошли на взаимные уступки, хотя до этого занимали жесткие бескомпромиссные позиции. Джонсон согласился на отсрочку выхода из Евросоюза до 31 января, а парламентарии согласились на его предложение провести 12 декабря досрочные парламентские выборы. К слову, четвертые за три последних года.

Борис Джонсон вновь на коне и справедливо может считать себя победителем несмотря на то, что его предложение о досрочных выборах прошло нижнюю палату британского парламента только с четвертой попытки. Ему несмотря на все нежелание все равно бы пришлось согласиться на отсрочку, кстати, быстро утвержденную Евросоюзом сразу после голосования в Лондоне. Его предложение набрало 438 голосов законодателей. Такое удивительное единодушие после нескольких неудачных попыток объясняется неожиданным согласием на выборы главной оппозиции – лейбористов. Как заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, они готовы поддержать выборы, которые предоставят «один в поколение шанс изменить нашу страну». Кстати, последний раз выборы накануне Рождества в Великобритании проходили в далеком 1923 году.

За досрочные выборы голосовали и депутаты от либеральных демократов и Шотландской национальной партии, но поскольку их дату – 9 декабря на голосование не выставили, многие воздержались.

В следующую среду, 6 ноября, парламент объявит о своем роспуске. Предвыборная кампания будет короткой и продлится всего лишь пять недель, если, конечно, решение нижней палаты утвердит верхняя. Члены Палаты лордов должны проголосовать по выборам в ближайшие дни. Ожидается, что лорды тоже примут предложение Джонсона.

Корбин уже фактически начал предвыборную кампанию, призвав «выкинуть» консерваторов, которые думают, что право руководить королевством принадлежит им по «праву рождения». Лидер либеральных демократов Джо Суинсон, в свою очередь, заявил, что досрочные выборы являются «нашим лучшим шансом выбрать правительство, которое остановит брексит».

Что касается Бориса Джонсона, то он объяснил свое предложение провести досрочные выборы необходимостью выбрать новый парламент, потому что со старым вывести Великобританию из ЕС не получится.

«У нас не осталось выбора,- сказал он депутатам.- Мы должны провести выборы, чтобы выйти из этого тупика».

Все три главные политические силы королевства, конечно, надеются на победу, но, как сходятся в своих мнениях, почти все политологи, эти выборы будут самыми непредсказуемыми как минимум за одно поколение. И все же в опросах общественного мнения на конец октября консерваторы опережают лейбористов почти на 10 пунктов.

Для того, чтобы укрепить Консервативную партию накануне важных выборов, Борис Джонсон восстановил в ней 10 из 21 парламентариев-консерваторов, которых сам же выгнал из партии в сентябре за то, что они были не согласны с его планом по брекситу.

Конечно, главной темой предстоящих через полтора месяца выборов будет выход Соединенного Королевства из объединенной Европы. Если консерваторы намерены идти на выборы с лозунгом «брексит или смерть», то лейбористы предложат избирателям провести второй референдум о членстве Британии в ЕС. Что касается либеральных демократов, то они идут на выборы с обещанием отменить статью 50 устава Евросоюза, которая регламентирует выход из Евросоюза.