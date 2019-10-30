Вход/Регистрация Подписка

Выборы вместо брексита

Москва, 30.10.2019
#Brexit
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Выборы вместо брексита

EPA

События вокруг брексита развиваются по удивительному сценарию. Премьер-министр Борис Джонсон и его противники в Палате общин неожиданно пошли на взаимные уступки, хотя до этого занимали жесткие бескомпромиссные позиции. Джонсон согласился на отсрочку выхода из Евросоюза до 31 января, а парламентарии согласились на его предложение провести 12 декабря досрочные парламентские выборы. К слову, четвертые за три последних года.

Борис Джонсон вновь на коне и справедливо может считать себя победителем несмотря на то, что его предложение о досрочных выборах прошло нижнюю палату британского парламента только с четвертой попытки. Ему несмотря на все нежелание все равно бы пришлось согласиться на отсрочку, кстати, быстро утвержденную Евросоюзом сразу после голосования в Лондоне. Его предложение набрало 438 голосов законодателей. Такое удивительное единодушие после нескольких неудачных попыток объясняется неожиданным согласием на выборы главной оппозиции – лейбористов. Как заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, они готовы поддержать выборы, которые предоставят «один в поколение шанс изменить нашу страну». Кстати, последний раз выборы накануне Рождества в Великобритании проходили в далеком 1923 году.

За досрочные выборы голосовали и депутаты от либеральных демократов и Шотландской национальной партии, но поскольку их дату – 9 декабря на голосование не выставили, многие воздержались.

В следующую среду, 6 ноября, парламент объявит о своем роспуске. Предвыборная кампания будет короткой и продлится всего лишь пять недель, если, конечно, решение нижней палаты утвердит верхняя. Члены Палаты лордов должны проголосовать по выборам в ближайшие дни. Ожидается, что лорды тоже примут предложение Джонсона.

Корбин уже фактически начал предвыборную кампанию, призвав «выкинуть» консерваторов, которые думают, что право руководить королевством принадлежит им по «праву рождения». Лидер либеральных демократов Джо Суинсон, в свою очередь, заявил, что досрочные выборы являются «нашим лучшим шансом выбрать правительство, которое остановит брексит».

Что касается Бориса Джонсона, то он объяснил свое предложение провести досрочные выборы необходимостью выбрать новый парламент, потому что со старым вывести Великобританию из ЕС не получится.

«У нас не осталось выбора,- сказал он депутатам.- Мы должны провести выборы, чтобы выйти из этого тупика».

Все три главные политические силы королевства, конечно, надеются на победу, но, как сходятся в своих мнениях, почти все политологи, эти выборы будут самыми непредсказуемыми как минимум за одно поколение. И все же в опросах общественного мнения на конец октября консерваторы опережают лейбористов почти на 10 пунктов.

Для того, чтобы укрепить Консервативную партию накануне важных выборов, Борис Джонсон восстановил в ней 10 из 21 парламентариев-консерваторов, которых сам же выгнал из партии в сентябре за то, что они были не согласны с его планом по брекситу.

Конечно, главной темой предстоящих через полтора месяца выборов будет выход Соединенного Королевства из объединенной Европы. Если консерваторы намерены идти на выборы с лозунгом «брексит или смерть», то лейбористы предложат избирателям провести второй референдум о членстве Британии в ЕС. Что касается либеральных демократов, то они идут на выборы с обещанием отменить статью 50 устава Евросоюза, которая регламентирует выход из Евросоюза.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Деньги есть, нет инвестиций
    2. Курс доллара готовится всех удивить
      Экономическая теория утверждает, что курс доллара должен двигаться вместе с процентной ставкой ФРС, т.е. должен снижаться, однако в реальности все значительно сложнее
    3. Подкаст 43-й недели. Рейтинг крупнейших компаний России
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама