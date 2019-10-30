Эрдоган рассказал о совместном российско-турецком патрулировании в Сирии

Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган рассказал журналистам о скором начале совместного с РФ патрулирования в Сирии. По его словам, первые совместные патрули появятся на северо-востоке САР уже в эту пятницу, передает NTV.

При этом глава Турции подчеркнул, что если потребуется, то Анкара расширит территорию зоны безопасности, более чем на 7 км от турецко-сирийской границы.

«Мы это сделаем, если для этого будет такая необходимость», – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 17 октября Турция по договоренности с американскими властями приостановила боевые действия в Сирии. Сделано это было для того, чтобы курды смогли вывести свои формирования из буферной зоны на границе.

Ранее сообщалось, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели на прошлой неделе переговоры, в ходе которой был подписан меморандум о взаимопонимании.