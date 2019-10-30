1. Не секрет, что Аффилированные компании “Филип Моррис Интернэшнл” (ФМИ) поддерживает культуру вовлечения и поддержки профессионального и личностного роста каждого сотрудника. Насколько важно многообразие для Вас и как оно влияет на работу внутри компании? Какие преимущества Вы видите в разнообразии?

Мы верим, что в многообразных командах зарождаются креатив и инновации. Именно поэтому в рамках ФМИ в России есть ряд программ и инициатив, направленных на привлечение разных категорий талантов. Одним из таких примеров является стажировка Inkompass, в рамках которой мы подбираем молодых талантливых студентов. Работать с ними безумно интересно, так как мыслят они по-другому, генерируют множество интересных идей, а также с легкостью общаются с руководством. Наша задача интегрировать этих ребят, при этом сохранить их аутентичность и свежий взгляд на, казалось бы, привычные вопросы.

Другим примером служит наш подход к найму профессионалов. Еще несколько лет назад идеальный кандидат являлся выходцем из сферы FMCG. Сейчас на ключевые позиции мы набираем людей с разнообразным опытом из банков, телекома, IT, digital-агентств и других необычных для нас сфер. Результаты этого года подтверждают эффективность таких команд.

2. Что Вы делаете для того, чтобы все сотрудники чувствовали себя включенными?

Инклюзия – это чувство принадлежности, и мы пытаемся вовлечь сотрудников, сделать так, чтоб каждый чувствовал себя ценным для организации. Многочисленные источники подтверждают, что, когда сотрудники чувствуют себя оцененными по заслугам, чувствуют, что компания ими дорожит, они работают сверхпродуктивно, приводя организацию к лучшим результатам.

Мы внедряем большие проекты, которые охватывают всю организацию, а также инициативы, направленные на заботу о благополучии наших сотрудников (финансовом, моральном и физическом), при этом пытаемся учесть индивидуальные потребности определенных групп. Например, существует программа со-финансирования командных и групповых видов спорта. Сотрудники могут объединиться и создать команду, участвовать в турнирах - это очень сильно объединяет, так, в команде по футболу участвуют сотрудники от начальных ролей до топ-менеджмента, представители разных национальностей, а болеть приходят их коллеги и семьи.

Также в рамках ФМИ существует ряд тренингов по повышению осведомленности по вопросам инвалидности среди широкого круга сотрудников и нанимающих менеджеров, тренинг Unconscious Bias (работа со стереотипами и ограничивающими убеждениями), обучение линейных руководителей объективной и беспристрастной оценке деятельности сотрудника.

Мы стараемся обеспечить равные условия и возможности для женщин и мужчин и, конечно, одним из ярких примеров и доказательств для нас является получение Equal Salary Certification в 2018 году.

3. Поделитесь цифрами, отражающими многообразие в ФМИ в России.

В ФМИ на сегодняшний день порядка 40% женщин находится на управленческих ролях, и мы пытаемся постоянно повышать эту планку, так, по статистике за 2019 год мы наняли 55% женщин. В наших компаниях в России трудятся сотрудники из более чем 20 стран, думаю, что практически из каждого города России. С восхищением слушаю истории о том, как, например, сотрудница родом из маленькой деревни в Магаданской области стала вице-президентом на глобальном уровне.

Помимо этого, в 2019 году на стажировку Inkompass мы отобрали 42 талантливых студента, а также сделали предложение12 сотрудникам с инвалидностью.

4. Существует ли специфика работы в рамках направления Многообразие и Вовлечение в России?

Да, безусловно существует. Это обусловлено тем, что институт Diversity & Inclusion в России только начал зарождаться. В Америке и многих европейских странах уже много лет говорят о гендерных, расовых, LGBT вопросах и тп, и многие компании адаптируют свою D&I стратегию под общественные тенденции. В России мы очень осторожно подходим к этим вопросам и, если посмотреть на ситуацию в целом, то мы в самом начале пути. Огромную работу нужно проделать в направлении разрушения стереотипов, борьбы с предубеждениями и барьерами нашего общества, а также адаптации среды для маломобильных групп населения, и развития культуры инклюзии в целом.

Я рада, что ФМИ в России вносит свой вклад в становление этих практик.

5. Заглядывая в будущее, каковы дальнейшие шаги по улучшению программ Многообразия и Вовлечения в российских компаниях группы “Филип Моррис Интернэшнл”?

Мы будем и дальше развивать инициативы по многообразию, на следующий год у нас есть амбициозный план нанять еще больше женщин на руководящие роли, предоставить дополнительные рабочие места сотрудникам с инвалидностью. Будем также поддерживать наших внешних партнеров и взаимодействовать с фондами по данным вопросам.

По направлению вовлечения планируем сделать неделю Well-being для сотрудников, привлечь различных спикеров, которые будут делиться лайфхаками про здоровье, сон, финансовую грамотность.

Помимо этого, планируем провести ряд мероприятий, посвященных темам I&D, хотим создать небольшое коммьюнити, где с другими компаниями будем обмениваться опытом и практиками.

6. Вопросы интеграции в рабочей среде все больше на повестке дня сегодня, и процент организаций, стремящихся к привлечению самых разнообразных групп населения растет. Какой совет Вы бы дали таким организациям?



Во-первых, найти людей, которые горят этой темой, - это основной залог успеха, на мой взгляд. Во-вторых, определиться с тем, что важно и нужно конкретной организации, сфокусироваться на ограниченном количестве активностей. И, в-третьих, сделать правильную коммуникационную стратегию для того, чтобы привлечь сотрудников на этот интересный путь.