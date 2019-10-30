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У экономики Франции нашлись преимущества в условиях торговых войн

Москва, 30.10.2019
#Франция
  • У экономики Франции нашлись преимущества в условиях торговых войн

Zuma\TASS

Вторая экономика Европы показала стойкость к торговым войнам и брекситу и с помощью реформ президента Макрона выросла в третьем квартале на 0,3%. Французская экономика превзошла ожидания экономистов, опрошенных агентством Reuters и предсказывавших в июле-сентябре рост на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Кстати, во втором квартале темпы роста были такими же – плюс 0,3%.

В отличие от «коллег», экономик ФРГ и Италии, ориентированных на экспорт, экономика Франции зависит менее сильно от внешней торговли, которая благодаря торговой войне между США и Китаем переживает сейчас не лучшие времена.

Стабильное развитие второй экономики Старого Света производит особенно сильное впечатление по сравнению с тем, как себя ведет первая европейская экономика. В Германии приготовились ко вторым подряд квартальным отрицательным темпам роста экономики, что автоматически отправит ее в техническую рецессию.

В обстановке ухудшающейся торговли Франция опирается на свои экономические «достоинства»: сильный сектор оказания услуг и внутреннее потребление. Такие локомотивы развития экономики оказались в данной ситуации значительно надежнее ориентации немецкой экономики на экспорт. Показатели экспорта ФРГ, данные по которому появятся 14 ноября, оставляют желать лучшего из-за сильной зависимости от китайского рынка, переживающего сейчас не лучшие времена, главных драйверов немецкой экономики: автопрома и сектора машиностроения.

Несмотря на очевидное преимущество перед немецкой и итальянской экономиками французская экономика все же немного замедлила темпы развития по сравнению с прошлым годом, когда они составили 1,7%. Между тем, в Еврокомиссии прогнозируют рост экономики Франции по итогам 2019 года на уровне 1,3%. В 2020 г. экономисты ЕК прогнозируют небольшое ускорение темпов роста до 1,4%.

Французский импорт в третьем квартале увеличился на 1,4% после снижения в апреле-июне на 0,3%. Экспорт вырос незначительно – на 0,3%, во втором квартале тоже было падение – 0,1%.

Потребительские расходы подтвердили статус одного из главных драйверов французской экономики. Они выросли в третьем квартале на 0,3%, несомненно подстегнутые вливанием 10 млрд евро, которое достигнуто благодаря снижению налогов и другим стимулирующим мерам, предпринятым президентом Макроном в прошлом году.   

Экономические данные по третьему кварталу несомненно порадуют Эмманюэля Макрона. Они особенно впечатляют на фоне мрачных новостей о замедлении темпов роста глобальной экономики, вызванного, главным образом, торговыми войнами.

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