ФРС третий раз за год снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду третий раз за год снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) с текущей отметки в 1,75-2%.

В ближайшие время состоится пресс-конференция пресс-конференция Джерома Пауэлла, которая позволит инвесторам оценить сигналы о дальнейших действиях регулятора. Если в риторике Пауэлла прозвучит "ястребиная" тональность, вполне вероятно, что это окажет влияние на движение в паре доллар-рубль. Пока реакция российской валюты на решенрие ФРС нейтральная.

Следует отметить, что рынки ожидали такого развития событий. Согласно данным CME Group, примерно 97% аналитиков прогнозировали снижение ставки на 0,25 п.п. с текущей отметки в 1,75-2%. При этом около 77% экспертов ожидают показатель на уровне в 1,5-1,75% по итогам встречи декабря. Таким образом, сегодняшнее снижение ставки может стать последним в текущем году.

Напомним, что это уже третье снижение ключевой ставки ФРС в этом году. В июле американский регулятор впервые за 10 лет снизил процентную ставку на 0,25 п.п. пунктов. В сентября ФРС ещё раз понизила ставку также на 0,25 п.п. При том, что многие года Федеральная резервная система сохраняла или повышала ставку.