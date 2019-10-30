Госдолг Украины продолжает расти

Министерства финансов Украины сообщило, что государственный и гарантированный государством долг страны в сентябре 2019 года вырос на 1,26%, или на 1,03 млрд долларов США – до 82,95 млрд долларов, что составляет около 63% от ВВП. Не смотря на постоянный рост задолженности, общая ситуация с долговой нагрузкой Киева улучшается. На конец 2016 года госдолг Украины составлял 71 млрд долларов или 81% от ВВП. Кроме того, снижаются процентные ставки по которым Киев привлекает новые займы, рефинансируя старые долги. Год назад правительству Украины удавалось занимать деньги под 8%-10% в долларах и евро и под 18%-20% в национальной валюте - гривне. Сегодня Киев привлекает новые займы под 6%-7% в валюте и под 14%-15% в гривне, что существенно снижает нагрузку по обслуживанию долгов.

До конца 2020 года Украине предстоит выплатить внешних долгов примерно на 25 млрд долларов. Золотовалютные резервы Киева составляют 22 млрд долларов США.