Киев заявил о последнем шаге перед встречей в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что планируемое разведение войск на Донбассе в районе Петровского откроет снимет все препятствия к совместной встрече руководителей России, Украины, Франции и Германии. «Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское, если там будет режим прекращения огня. Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в «нормандском формате» в ноябре», - написал Пристайко в своем Twitter.