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Курс доллара: рубль неожиданно отреагировал на новости из США

Москва, 30.10.2019
  • Курс доллара: рубль неожиданно отреагировал на новости из США

Алексей Павлишак/ТАСС

Российский рубль неожиданно отреагировал на решение ФРС, которая третий раз за год снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) с текущей отметки в 1,75-2%.

При этом само решение американского регулятора о снижении ставки не оказало никакого влияние на рынки. Всё самое интересное началось сразу после заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который на итоговой пресс-конференции заявил, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть сразу от нескольких факторов: от экономической ситуации в США, а также от уровня занятости и инфляции. Кроме того, будет учитываться широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях.

Тем самым, с одной стороны Пауэлл дал понять, что ещё одного снижения ставки в этом году вероятнее всего не будет. А это, как ранее прогнозировали почти все российские эксперты, должно было опустить рубль по отношению к доллару. Однако, нацвалюта неожиданно пошла в рост.

Так, по данным на 22:15 курс доллара на торгах Московской биржи составил 63,95 руб. При этом до выступления Паулла доллар торговался на отметках 64,11 руб. А вот евро остался без движения, торгуясь в тех же диапазонах, что и до заседания ФРС – 71,22 руб. Возможно, инвесторы пока не смогли определиться с тем, как реагировать на решение и комментарии ФРС. К тому же Пауэлл все-таки оставил открытой дверь для снижения ставки в декабре, балансируя между "голубями" и "ястребами". В четверг на полновесных торгах можно ожидать более осмысленной динамики российской валюты.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) с текущей отметки в 1,75-2%. Следует отметить, что рынки ожидали такого развития событий.  Согласно данным CME Group, примерно 97% аналитиков прогнозировали снижение ставки на 0,25 п.п. с текущей отметки в 1,75-2%. При этом около 77% экспертов ожидают показатель на уровне в 1,5-1,75% по итогам встречи декабря. Таким образом, сегодняшнее снижение ставки может стать последним в текущем году.

Напомним, что это уже третье снижение ключевой ставки ФРС в этом году. В июле американский регулятор впервые за 10 лет снизил процентную ставку на 0,25 п.п. пунктов. В сентября ФРС ещё раз понизила ставку также на 0,25 п.п. При том, что многие года Федеральная резервная система сохраняла или повышала ставку.

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