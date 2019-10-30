Курс доллара: рубль готовится к ключевому событию

Курс доллара снижаетс на 7 копеек в среду к 11.00 мск - до 63,88 руб., курс евро потенрял 2 копейки - 71.01 руб.

Российский рубль накануне просел к доллару и евро, на фоне снижения цен на нефть и завершения налогового периода. В моменте доллар пробивал психологическую отметку в 64,00 руб. Евро также солидно дорожал, торгуясь выше 71,00 руб.

Как считает большинство экспертов, против нацвалюты продолжает играть не только дешевеющая нефть, но и сегодняшнее заседание ФРС, в ожидании решения которого с начала этой недели находятся рынки. Согласно данным CME Group, примерно 97% аналитиков прогнозируют, что ФРС сегодня вечером снизит ставку на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 1,75-2%. Около 77% экспертов ожидают показатель на уровне в 1,5-1,75% по итогам встречи декабря. Таким образом, ожидаемое снижение ставки в октябре может стать последним в текущем году.

По мнению Михаила Поддубского из «Промсвязьбанка», курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. При этом он не видит драйверов для роста волатильности в рубле. Кроме того, эксперт уверен, что отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран может зависеть от итогов заседания американского регулятора.

Он напомнил, что сейчас индекс валют развивающихся стран – Emerging market currency (EMC) - держится вблизи максимумов с первых чисел августа. Поэтом, как считает эксперт, для укрепления рубля крайне желательно получить более мягкую риторику Федрезерва, чем рынок ожидает на данный момент.

«Дело в том, что влияние внутренних факторов на валютный курс уже нейтральное. В понедельник уплатой налога на прибыль завершился октябрьский налоговый период, соответственно, влияние внешних факторов становится ещё более выраженным. Поэтому дальнейшая динамика всей группы валют EM, в том числе рубля может зависеть от итогов заседания Федрезерва», – подчеркнул Пуддубский.

Такого же мнения придерживается Александр Карпов из банка «Зенит», который отмечает, что пока пара доллар-рубль вошла в зону так называемой перепроданности вблизи 63,5 руб., откуда доллар постепенно выкупают.

«Налоговый период завершился, и с этой стороны поддержка рубля ушла. Приток новых денег в ОФЗ в ближайшее время будет ограниченным в сравнении с тем, что было с начала года, поэтому спрос на нацвалюту сильно упал. Основным же событием для рубля остаётся сегодняшнее заседание ФРС, которое может негативно сказаться на курсе национальной валюты», – отметил эксперт.

Опасается за долгосрочные перспективы курса и Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», по мнению которого спрос на рубль будет снижаться с каждым днём на фоне завершения октябрьских налоговых платежей. Кроме того, он считает, что сейчас против рубля выступают почти все внешние факторы, в том числе и сегодняшнее решение ФРС. Одновременно с этим на глобальном рынке наблюдается укрепление доллара.

«Сейчас из локальных факторов поддержки нацвалюты остаются лишь аукционы ОФЗ, которые также пройдут сегодня, но по факту агрессивного снижения ставки ЦБ РФ уже нельзя быть уверенным в достаточно высоком спросе», – резюмировал аналитик.