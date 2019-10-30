МГТС планирует запустить сеть электрозаправок для транспорта

Московский оператор фиксированной связи МГТС планирует установить в российской столице 10 станций для зарядки электротранспорта. По данным пресс-службы оператора, на этапе тестирования заряжать электромобили можно будет бесплатно. При этом отмечается, что запуск проекта запланирован на 20 ноября.

Данный проект стал возможен после того, как у компании образовался избыток энергетических мощностей после модернизации сети АТС.

По словам представителей компании, это позволяет МГТС развивать новые направления бизнеса, в том числе электрозаправки.

Уже известно, что 7 заправок будут работать с мощностью 50 кВт – здесь на зарядку одного автомобиля уйдёт около 25 минут. На остальных станция предельная мощность зарядки не будет превышать 22 кВт, поэтому на за рядку одного авто придётся потратить до 5 часов.