Прогноз погоды на выходные: погода продолжит удивлять

Неделя, которая получилась очень насыщенной на погодные сюрпризы, продолжит удивлять жителей Русской равнины нестабильной климатической обстановкой, которая ожидается в большинстве российский регионов. После резкого похолодания и снижения температурного фона до минусовых показателей, в отдельных областях страны на несколько дней неожиданно снова станет тепло.

Погода на выходные в Центральном федеральном округе

Так, на всей территории Центрального федерального округа, где сейчас погода, что говорится не шепчет, ближе к выходным станет теплее. Это, прежде всего касается Белгородской и Воронежской областей. В четверг, 31 октября и в пятницу, 1 ноября здесь будет холодно, особенно в ночные часы, когда столбики термометров могут опустится до 4-6 градусов мороза. При этом завтра днём ожидается небольшой снег и около нуля. Но уже в субботу, 2 ноября, а также в воскресенье, 3 ноября дневной температурный фон повысится до плюс 4-6.

Пик тепла ожидается в День народного единства, который в этом году выпал на понедельник, а соответственно также является выходным – 4 ноября погода удивит жителей этих регионов по-настоящему. Синоптики прогнозируют плюс 10-12, хотя без осадков всё-таки не обойдётся.

Чуть прохладнее на выходные в Тамбовской, Курской и Тверской областях. Хотя в целом климатическая ситуация здесь будет развиваться по похожему сценарию: морозная погода в четверг и пятницу, плюсовые показатели в субботу и воскресенье (плюс 1-3) и резкий скачок температуры в понедельник – до плюс 6-8. В Костромской и Ярославской областях таких температурных качелей синоптики не обещают. Но и в эти регионы потепление придёт в понедельник, когда при сильном дожде воздух прогреется днём до плюс 4-6.

Прогноз погоды на выходные в северо-западных регионах страны

После нескольких морозных дней потеплеет, по прогнозу синоптиков, и в некоторых северо-западных регионах страны. Здесь погода также продолжит удивлять своей нестабильностью. При этом климатическую обстановку на северо-западе сформирует антициклон, который вытеснит холодные воздушные массы на юго-запад страны. Поэтому в период с 2 по 4 ноября на территории от Калининграда до Санкт-Петербурга воздух прогреется до плюсовых показателей.

Самая тёплая погода ожидается в эти дни в Калининградской области – метеорологи обещают плюс 8-11. Настроение испортит лишь дождь небольшой интенсивности, который периодически будет идти почти ежесуточно. Пасмурно, но тепло ожидается в Псковской и Новгородской областях. По прогнозу синоптиков, здесь в субботу днём – плюс 3-4 и небольшой мокрый снег, в воскресенье – плюс 5-6 и небольшой дождь, в понедельник – плюс 8-10, возможен сильный ливень.

В Санкт-Петербурге потепление начнётся уже завтра. При плюс 1-2 в дневные часы, мокрый снег. Выпадение осадков в виде твёрдой субстанции будет происходить до субботы. В этот день столбики термометров поднимутся в светлое время суток до плюс 3. В воскресенье, метеорологи обещают плюс 4-5 и небольшой дождь, а в понедельник – до плюс 8 и сильный ливень.

Погода в Москве на предстоящие выходные. Точный прогноз синоптиков

В Москве, несмотря на пасмурную погоду и выпавший снег, к концу недели также немного потеплеет. Так, в субботу, 2 ноября, по прогнозу синоптиков, дневная температура составит плюс 1-2, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на воскресенье, также ниже нуля столбики термометров не опустятся.

При этом во второй половине дня понедельника в Москву вторгнуться тёплые воздушные массы. Столкнувшись с холодными, они всё-таки поглотят их, повысив к вечеру второго выходного дня температуру воздуха до плюс 3.

По прогнозу синоптиков, 4 ноября ожидается небольшой дождь, будет пасмурно, но относительно тепло – плюс 6-7. Такая погода продержится в Москве всего пару дней. Начиная с вечера 6 ноября в столице снова начнёт меняться климатическая обстановка, а погода если и продолжит удивлять местных жителей и гостей столицы, но уже больше с неприятной стороны.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратились к столичным автовладельцам с убедительной просьбой не выезжать сегодня вечером и ночью на дорогу на летней резине и быть очень внимательными при движение из-за непогоды.

Напомним, вечером в среду ожидается облачная и ветреная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. При этом дневная температура, которая днём держалась на отметке около нуля градусов, сейчас уже в некоторых районах города, а также в области понизилась до минусовых показателей.

«Мы обращаемся к водителям: не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и будьте очень внимательны на дороге. Мы все – и автомобилисты, и пешеходы – отвыкли от зимы», – говорится в заявлении ЦОДД.

При этом в Центре подчеркнули, что менять резину надо заранее не дожидаясь дальнейшего ухудшения погодных условий, так как это уменьшит очереди в шиномонтаж и сделать поездки более безопасными. Кроме того, жителей Москвы, а также гостей российской столицы, которые находятся за рулём, просят избегать резких маневров во время движения из-за длинного тормозного пути.