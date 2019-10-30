«Русал» привлёк финансирование на сумму свыше 1 млрд долларов

«Русал» – один из крупнейших в мире производителей алюминия – объявил о подписании нового 5-летнего синдицированного кредита (PXF) в размере свыше 1 млрд долл.

При этом и так внушительные 750 млн долл., которые первоначально планировал выдать российской компании пул международных банков, увеличились более чем на 250 млн долл., что говорит об уверенность рынка в приверженности «Русала» низкоуглеродным технологиям и ориентированности на производство экологически чистого алюминия, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, которое ссылается на пресс-службу «Русала», в сделке участвовали такие крупные кредитные организации, как Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING, Societe Generale, Natixis, Bank of China, Сбербанк, Raiffeisen Bank, RCB Bank, банк «Зенит» и некоторые другие.

Также отмечается, что это первый на внутреннем рынке кредит от синдиката банков, привязанный к показателям устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что на эту новость сегодня отреагировал российский фондовый рынок. Подчёркивается, что с открытия акции «Русала» выросли более чем на 1%.