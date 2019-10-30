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Вероятный посол США в РФ сделал заявление по «Северному потоку-2»

Москва, 30.10.2019

Вашингтон, вероятно, уже не может помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность американского посла в России Джон Салливан, сообщает ТАСС. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Нашей первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку - 2". Это (строительство) представляет собой формирование (Россией) зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит (России) огромный рычаг (давления)", - считает Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

Он подчеркнул, что Вашингтон в связи с этим хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной "остановки "Северного потока - 2", чтобы газ продолжил поступать (в Европу) через Украину".

Салливан признал, что введение вашингтонской администрацией односторонних санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" уже не остановит его строительство.

"Меня беспокоит, что мы уже, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство трубопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит трубопровод", - сказал Салливан, добавив, что американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

В среду Дания выдала разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз датского энергетического агентства от 30 сентября.

Ранее разрешение на строительство газопровода выдали Швеция, Финляндия и Германия. При этом Дания выступала категорически против строительства газопровода, утверждая, что это политический проект.

Напомним, что проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Помимо давшей сегодня согласие Дании, против газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны.

Кроме того, строительство газопровода пытается блокировать Вашингтон, который продвигает планы по расширению экспорта своего газа в Европу. При этом США обещают ввести санкции против европейских компаний, выступающих за «Северный поток — 2».

Как стало известно, вопрос выдачи Копенгагеном разрешения на прокладку через её территориальные воды «Северного потока — 2» обсуждался 28 октября в ходе двусторонних переговоров между представителями России и Еврокомиссией. Об этом, в частности, рассказывал журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, газопровод является чисто коммерческим проектом, в котором заинтересованы страны Старого Света. Российский чиновник также выразил негативное отношение к возможным санкциям против «Северного потока — 2», которыми регулярно угрожает Вашингтон.

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