Дания выдала разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2»

Копенгаген выдал разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз датского энергетического агентства от 30 сентября.

Ранее разрешение на строительство газопровода выдали Швеция, Финляндия и Германия. При этом Дания выступала категорически против строительства газопровода, утверждая, что это политический проект.

Напомним, что проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Помимо давшей сегодня согласие Дании, против газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны.

Кроме того, строительство газопровода пытается блокировать Вашингтон, который продвигает планы по расширению экспорта своего газа в Европу. При этом США обещают ввести санкции против европейских компаний, выступающих за «Северный поток — 2».

Как стало известно, вопрос выдачи Копенгагеном разрешения на прокладку через её территориальные воды «Северного потока — 2» обсуждался 28 октября в ходе двусторонних переговоров между представителями России и Еврокомиссией. Об этом, в частности, рассказывал журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, газопровод является чисто коммерческим проектом, в котором заинтересованы страны Старого Света. Российский чиновник также выразил негативное отношение к возможным санкциям против «Северного потока — 2», которыми регулярно угрожает Вашингтон.

В свою очередь бывший посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр тогда же заявил, что если страны ЕС откажутся от строительства «Северного потока — 2», это дорого обойдется региону. В частности, отмечал он, поставки российского газа в Евросоюз намного выгоднее поставок из США, так как для американского газа необходимо построить целую инфраструктуру. К тому же в оба проекта, «СП-1» и «СП-2», уже было вложено слишком много инвестиций.

«Это не любовь к России, просто слишком дорого», — говорил политик.