New York Times: стенограмму Трампа и Зеленского отредактировали

Газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе якобы заявил, что в опубликованная стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не полная. По информации газеты Виндман считает, что в стенограмме отсутствуют отдельные фразы касающиеся бывшего вице-президента США Джо Байдена, но не смог воспроизвести их по памяти.

Ранее Зеленский утверждал, что опубликованная Белым домом стенограмма совпадает с состоявшемся 25 июня телефонным разговором с Трампом, однако отказался публиковать свой вариант стенограммы.