Украина отреагировала на решение Дании по «Северному потоку-2»

В Киеве отреагировали на решение Дании по «Северному потоку-2». По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, в Киеве рассчитывают на введение санкций в отношении газопровода. Он также отметил, что благодаря принципиальной позиции Копенгагена, запуск проекта удалось задержать.

«Но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют только торговые отношения», - написал глава «Нафтагаза» на свой странице в Facebook.

Кроме того, он подчеркнул, что самый эффективный ответ на агрессию в современном мире – это санкции. Поэтому он надеется на то, что западные государства примут ограничительные меры против «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что сегодня Копенгаген выдал разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, что проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Помимо давшей сегодня согласие Дании, против газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны, а также США и страны Прибалтики.