В России умерла старейшая жительница планеты

В России на 124-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, которая являлась самой старейшей жительницы планеты. Россиянка умерла ещё 25 октября в посёлке Алча Красноярского района Астраханской области, где она прожила всю свою жизнь, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что долгожительница, запись о которой хранится в Книге рекордов России, последние 3 месяца не вставала с кровати, мало разговаривала, так как плохо себя чувствовала. Но всех своих родных и близких узнавала. При этом, Танзиля Насихановна всего полгода не дожила до своего 124-летия.

«Она умерла тихо и спокойно, – цитирует «Российская газета» главу района. – В последний путь её пришёл провожать весь посёлок».

Наша справка

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года в царской России, была старшей из восьми детей. У самой долгожительницы 3 сына и одна дочь, 10 внуков, 25 правнуков и 2 праправнука. Женщина была свидетельницей целого ряда эпохальных исторических событий: она пережила несколько революций, Первую мировую и Великую Отечественной войны, распад СССР, возрождение России, присоединение Крыма.