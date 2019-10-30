Зеленский представил «стратегию по возвращению Донбасса и Крыма» из четырех пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на «Форуме единства в Мариуполе» анонсировал «государственную стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма». Зеленский озвучил четыре основные пункта этой программы:

1.Прозрачность и публичность – государство должно искать правильные пути решения проблем вместе с гражданским обществом.

2.Консенсус: украинское общество должно договориться между собой в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.

3.Реализм. По мнению Зеленского ошибочно думать, что Украина способна вернуть Крым и Донбасс военным путем. Подход к реинтеграции должен быть взвешенным и прагматичным – «надо четко ответить себе на вопрос, какова наша главная цель и на какие компромиссы мы готовы идти».

4.Имплементациия - способность государства воплощать стратегии в жизнь, показывать реальные шаги и реальные результаты.