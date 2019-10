15 событий ноября

Шоу CRYSTAL от Cirque du Soleil

22 ноября в России начнется гастрольный тур CRYSTAL от Cirque du Soleil, в котором компания впервые в своей истории перенесла мир своих фантазий на лед. В шоу CRYSTAL Cirque du Soleil привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую доселе территорию. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран. В команде создателей – режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleilна церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи); старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком – Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 г., и мн. Др.

Где: ДС "Лужники"

Когда: с 22 ноября по 8 декабря

Цена: от 2000 до 7000 руб.

Возрастное ограничение: 0+

Официальный сайт: www.cds.ru

Программа Светланы Захаровой MODANSE

Премьерные показы программы Светланы Захаровой MODANSE состоятся 26 и 27 ноября на Исторической сцене Большого театра. Программа состоит из двух одноактных балетов – «Как дыхание» и «Gabrielle CHANEL». Организатор вечера - продюсерская компания MuzArt. Первый балет программы – «Как дыхание» – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, при этом эпоха барокко присутствует не только в музыке балета, но и в хореографии танца, которую подчёркивают стильные и дерзкие костюмы. Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета «Gabrielle CHANEL». Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали яркую сагу о жизни и творчестве королевы моды Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти. Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева.

Где: Большой театр, Историческая сцена

Когда: 26 и 27 ноября

Цена: от 500 до 30 000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Подробнее по ссылке: https://www.bolshoi.ru

“Майлз Олдридж. Вкус цвета”





Одним из главных событий осеннего выставочного сезона Москвы станет экспозиция британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Работы “короля цвета”, как его называют во всем мире, впервые будут выставлены в столице. Снимки Олдриджа являются частью собраний таких крупных авторитетных музеев, как Международный центр фотографии (ICP) в Нью-Йорке, Национальная портретная галерея в Лондоне, музей Виктории и Альберта в Лондоне, Британский музей и других. Он неоднократно становился автором обложек знаковых глянцевых изданий: Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Numéro, GQ, The New Yorker и The New York Times. У Майлза есть специфический подход к работе и творческому процессу: он все свои сессии начинает с серии рисунков и полароидных снимков, идеи которых потом воплощает в жизнь.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: 21 ноября 2019 - 23 февраля 2020

Цена: 250-500р

Возрастное ограничение: 18+

Подробнее по ссылке: http://www.lumiere.ru

Фестиваль об архитектуре человеческих отношений “БЛИЖЕ”





29 ноября Moscow Urban Fest проведет уникальное мероприятие об архитектуре человеческих отношений в городе - фестиваль “БЛИЖЕ”. Главная тема - одиночество в городе и поиск ответов на вопросы: растёт ли с размером города одиночество его жителей? нужна ли горожанам инфраструктура для свиданий? как сегодня устроены знакомства? как и почему мы взаимодействуем с людьми в общественных пространствах? В рамках фестиваля состоятся лекции культуролога Питера Джонса, руководителя проекта “Москва глазами инженера” Айрата Багаутдинова, автора книги “147 свиданий. Как я искала себе пару и что из этого вышло” Радмилы Хаковой. Участникам предложат принять участие в экспериментальной социальной игре в формате slow-dating: для этого нужно будет в приложении выбрать интересного собеседника, ответить на пару вопросов о себе и добавить фотографию. В зоне нетворкинга на площадке фестиваля гости смогут встретиться с человеком, которого выбрали, пройти взаимное анкетирование вопросам, составленным психологом Артуром Ароном. Завершится программа playback-спектаклем.

Где: пространство «Коллектив» (3 минуты от м. Кропоткинская, Большой Знаменский пер., 2с30).

Когда: 29 ноября с 17:00

Цена: вход свободный - по предварительной регистрации:

Возрастное ограничение: 18+

Подробнее по ссылке: https://mosurbanforum.ru

The Rasmus отметит 15-летие альбома Dead Letters в Adrenaline Stadium

из архива пресс-службы



Одна из самых успешных финских групп The Rasmus отправилась в юбилейный европейский тур, приуроченный к 15-летию со дня выхода знаковой пластинки Dead Letters. Именно этот альбом стал для коллектива судьбоносным. Вошедшая в него песня In the Shadows стала всемирно известным хитом и принесла четырем участникам The Rasmus Лаури Юлёнену, Паули Рантасалми, Аки Хакала и Ээро Хейнонену популярность и славу во всем мире. В рамках юбилейного тура музыканты приедут в Москву, где дадут единственный концерт. Они исполнят все песни с пластинки Dead Letters. Не обойдется и без вечного хита In the Shadows. Кроме того, в этот вечер на сцене Adrenaline Stadium некоторые песни из этого альбома будут сыграны впервые.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 1 ноября

Цена: от 2500 до 10000 рублей

Возрастное ограничение 12+

Подробнее по ссылке: https://rasmus2019.ru/

Фестиваль Young Old

из архива пресс-службы

Этой осенью в Москве в Культурном центре ЗИЛ во второй раз пройдет фестиваль “Young Old: новые старшие”. В рамках фестиваля пройдет множество мастер-классов, лекций, публичных дискуссий и тренингов. Новые старшие смогут поговорить о возрастных стереотипах, попробовать свои силы в освоении новых профессий, познакомиться с современным искусством, узнать о веяниях моды, открыть для себя мир йоги, научиться танцевать сальсу, бачату и танго, посмотреть фильмы на специальных кинопоказах и многое другое., доцент Института общественных наук РАНХиГС и один из самых известных политологов в России, выступит на фестивале и проведет паблик-ток на тему «Смена поколений: Кто делает современную политику – молодые или старшие?». Кроме того, в этом году создатели организуют специальные парные занятия для участников фестиваля, благодаря которым старшие смогут наладить отношения со своими взрослыми детьми и обрести взаимопонимание.

Где: Культурный центр ЗИЛ

Когда: 3 и 4 ноября

Цена: вход свободный

Возрастное ограничение: 12+

Подробнее на сайте: https://www.young-old.ru/

Фестиваль актуальной классики «Re:Formers»

из архива пресс-службы



II Международный фестиваль актуальной классики «re:Formers» пройдет с 1 ноября до 5 декабря 2019 года на лучших концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля состоится серия концертов, перформансов и мастер-классов, которые вновь продемонстрируют все разнообразие и уникальные формы исполнения современной и классической музыки. Главная тема фестиваля «Re:Formers» в 2019 году – соединение музыки и других видов искусств, в том числе литературы и живописи. Откроет фестиваль Re:Formers Fest настоящая легенда авангардного фортепиано американка Маргарет Ленг Тан. Одно из отделений в ее программе будет посвящено произведениям для игрушечного фортепиано: она первая в мире вывела этот инструмент на большую сцену. Совместное выступление в "Зарядье" двух знаменитых женщин - пианистки Полины Осетинской и писателя Людмилы Улицкой - покажет, как могут соединяться в одном пространстве концертного зала звук и слово. Также в концертах фестиваля примут участие и другие выдающиеся российские и заребужные музыканты: сербский перкуссионист Небойша Живкович, скрипачи Борис Бровцын, Елена Ревич и Надежда Артамонова, певица Мария Остроухова, хорватский саксофонист Гордан Тюдор, альтист Сергей Полтавский, Виталий Ватуля (саксофон), Мария Немцова (фортепиано) и многие другие, а также камерный оркестр «Musica Viva» под управлением А.Рудина.

Где: Москва, Санкт-Петербург

Когда: с 1 ноября по 5 декабря

Цена: от 500 руб.

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее на сайте:http://reformersfest.com/

Иммерсивная выставка Mystic Universe

из архива пресс-службы



В Москве 2 ноября откроется новая иммерсивная выставка, которая, словно машина времени, сможет отправить вас к древнейшим памятникам архитектуры и истории. Художники Джулиус Хорстуис, Luminokaya lab и Игорь Баранько представят публике коллекцию фантастических работ и фрактальной анимации в формате 360. Гости смогут увидеть огромный 24-метровый панорамный экран и три масштабных сферических мультимедиа-купола с трансляцией 3D-стереофильмов. Каждый желающий сможет сделать снимки на память в специально оборудованных интерактивных зонах. Кроме того, на выставке будут представлены увлекательные квесты с зеркальными комнатами, игровые площадки MICRODOSE VR, а также воссозданные художниками-визионерами фрактальные миры, в одном из которых можно обнаружить реалистичную имитацию древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже.

Где: Центр дизайна и современного искусства Artplay

Когда: со 2 ноября по 31 мая 2020 года

Цена: от 900р

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: http://mysticuniverse.ru/

Mgzavrebi в Москве

предоставлено пресс-службой



Главные грузинские мечтатели и романтики приедут в Москву с единственным осенним концертом, который состоится 21 ноября в клубе 1930 MOSCOW. Они познакомят столичную публику с их новым альбомом GEO. Свежие песни коллектива по-прежнему остаются искренними, светлыми и дарят ощущение всеобъемлющей любви и тепло яркого солнца. Композиции с новой пластинки исполняются на грузинском языке, но для того, чтобы понять о чем они, нет необходимости знать этот язык. Ведь Mgzavrebi - это группа, которая раскрыла секрет и научилась метафизически обнимать каждого зрителя на своих концертах.

Где: 1930 MOSCOW

Когда: 21 ноября, 20.00

Цена: 2500-10 000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: http://mgzavrebi2019.ru/

Музыкальный моноспектакль «Так говорил Богомолов…»

Творческий тандем одного из самых провокационных режиссеров, писателя и поэта Константина Богомолова и одного из ярчайших артистов современной сцены Игоря Миркурбанова начался в 2013 году на исторической сцене Московского Художественного театра в спектакле «Идеальный муж. Комедия». Затем последовали не менее громкие «Карамазовы», «Мушкетеры. Сага. Часть первая», «Айфак.Трагедия», «Теллурия» и другие. За работу в спектакле Богомолова «Карамазовы» Миркубанов получил «Золотую маску» в номинации «Мужская роль». Спектакль-концерт «Так говорил Богомолов…» обсуждался и обдумывался на протяжении нескольких лет. В его основе - авторские тесты Богомолова в исполнении Миркурбанова и оригинальные аранжировки оркестра Red Square Band, который обладает уникальным звучанием, музыканты используют большой арсенал электронных, акустических и этнических инструментов.

Где: Московский Международный Дом Музыки, Камерный зал

Когда: 8 ноября, 19.00

Цена: 1200-6500 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: https://msk.kassir.ru/koncert/igor-mirkurbanov

Лука Шулич с оркестром

предоставлено пресс-службой



Хорватский виолончелист, участник знаменитого дуэта 2Cellos Лука Шулич приедет в Москву с концертом. 7 ноября в Московском международном доме музыки он вместе со струнным оркестром исполнит «Четыре сезона» Вивальди, известные классические пьесы Гайдна, Пуччини, Монти и других композиторов. Шулич с пяти лет начал обучение музыке, в 15 - поступил в Загребскую музыкальную академию и стал самым молодым учеником за всю историю этого заведения. На счету музыканта сотрудничество с Лондонским симфоническим оркестром, Австралийским камерным и Сиднейским симфоническим оркестром, гастроли в Европе, США, Южной Америке и Японии. Популярность Лука обрел после необычайного успеха кавера на хит Майкла Джексона Smooth Criminal в исполнении дуэта 2Cellos. Это видео собрало более 7 миллионов просмотров за первые две недели после публикации в YouTube.

Где: Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал

Когда: 7 ноября, 20:00

Цена: от 3000 до 8000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: https://tci.ru/ru/tur/luka-sulic-moscow

"Алиса" представит новый альбом

предоставлено пресс-службой



Долгожданный новый альбом группы “Алиса” “Посолонь” можно будет оценить на большом концерте коллектива 16 ноября в Adrenaline Stadium. Пластинка была записана на средства, собранные при помощи краудфандинг-акции. И теперь новые песни группы на виниле или CD получат лишь те поклонники творчества Константина Кинчева, которые внесли пожертвование. В свободной продаже “Посолонь” на подобных носителях не появится, а значит он уже раритетный. Но найти свежие песни “Алисы” с этой пластинки вскоре можно будет на многих цифровых ресурсах. В результате акции музыкантам удалось собрать более 17 миллионов рублей. Коллектив сообщил, что ограниченное количество поклонников группы сможет попасть на саундчек перед московским концертом.

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 16 ноября

Цена: от 2500 до 15000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Подробнее по ссылке: https://tci.ru/alisa2019/

Выставка “Неглинная, Я люблю тебя”

предоставлено пресс-службой



1 ноября в ТЦ “Неглинная Галерея” и в Центре Гиляровского (Музей Москвы) начнёт работу книжно-выставочный проект "Неглинная, Я люблю тебя", посвященный прошлому, настоящему и будущему уникального исторического уголка Москвы — району Неглинной и подземной реке, текущей от Марьиной рощи до Кремля. Основой для выставки стали фотографии, сделанные и собранные для книги, над которой два года работала группа специалистов из Российского исторического общества, а также москвовед Алексей Дедушкин и фотограф Дмитрий Зверев. На них запечатлены фасады и интерьеры различных строений, а также приведены фрагменты их истории (послушать можно, взяв аудиогид). Специально к фотовыставке в Центре Гиляровского подготовлена обширная событийная программа. Посетителей ждут: интенсив "Супер-гид" по истории и современности Неглинной с экскурсоводами и научными сотрудниками Музея Москвы (9 ноября), пешеходные экскурсии "История Неглинной" и Лаборатория городского сторителлинга "Остаемся зимовать".

Где: Центр Гиляровского, ТЦ “Неглинная галерея”

Когда: с 1 ноября по 17 ноября

Цена: вход свободный

Возрастное ограничение: 0+

Подробнее по ссылке: http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/neglinnaya-ya-lyublyu-tebya/

Группа “Рондо” даст большой концерт

предоставлено пресс-службой



Группа “Рондо” отмечает юбилей - коллективу исполняется 35 лет. В связи с этим в Москве 28 ноября в Crocus City Hall музыканты сыграют большой концерт со зрелищной сценографией с использованием современных мультимедийных технологий. Бессменный лидер группы Александр Иванов исполнит множество хитов: “Бледный бармен”, “Я буду помнить”, “Боже, какой пустяк!”, “Московская осень” и другие песни “Рондо”. В этот вечер поздравить музыкантов приедут их звездные друзья. Дуэтом вместе с Александром Ивановым споют Леонид Агутин, Владимир Пресняков, EMIN, Александр Маршал, А’Студио, Трофим, Валерий Сюткин, Город 312 и другие знаменитости. За годы своего существования коллектив посетил с гастролями весь мир: только на Аляске группа выступала 10 раз!

Где: Crocus City Hall

Когда: 28 ноября, 20:00

Цена: 1600 -10 000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru/events/rondo19

Дживан Гаспарян в "Зарядье"

предоставлено пресс-службой



Величайший виртуоз дудука, прославивший этот инструмент на весь мир, Дживан Гаспарян 8 ноября даст большой концерт в Москве в КЗ “Зарядье”. На сцену знаменитый музыкант выйдет со своим внуком Дживаном Гаспаряном-младшим, который обучался игре на дудуке у выдающегося деда. 91-летний Гаспарян покорил своим творчеством не только простых смертных, но и выдающихся деятелей искусства. Он произвел неизгладимое впечатление на Энио Морриконе, Мартина Скорсезе, Джона Кеннеди и Елизавету Вторую. А его соло на дудуке звучит в легендарном голливудском фильме "Гладиатор". Гаспарян гастролирует по всему миру, а его концерты собирают аншлаговые залы на лучших культурных площадках.

Где: концертный зал “Зарядье”

Когда: 8 ноября

Цена: от 1400 до 3900 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее по ссылке: https://zaryadyehall.com/afisha/zaradys/dzhivan-gasparyan-i-dzhivan-gasparyan-mladshiy/