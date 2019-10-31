ФРС снизила ставку и взяла паузу

Как и ожидалось, Федеральная Резервная Система (ФРС) снизила на октябрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ключевую ставку на 0,25% до 1,5-1,75%. При этом ФРС дала понять, что это снижение будет последним, по крайней мере, в этом году и что банк берет паузу в ослаблении монетарной политики.

Это было третье в 2019 году снижение ставки ФРС, которое Председатель главного банка США Джером Пауэлл назвал «междуцикловой корреляцией».

«Комитет продолжит следить за поступающей информацией и будет анализировать ее последствия для экономики с тем, чтобы выбрать наиболее подходящий уровень ключевой ставки»,- говорится в заявлении FOMC.

Из текста исчезла фраза о готовности ФРС «действовать по необходимости для поддержки роста экономики». Считается, что она намекает на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Экономисты отмечают, что заявление составлено в более умеренной тональности в сравнении с последними тремя заявлениями (с июля).

На пресс-конференции после принятия решения Джером Пауэлл был еще более откровенен. Он подчеркнул, что сотрудники центробанка считают нынешнюю монетарную политику вполне приемлемой и что она вероятно сохранится.

Инвесторы всегда внимательно следят за всеми заявлениями и выступлениями главных американских банкиров на заседаниях ФРС в ожидании малейших нюансов и деталей, которые могут указывать на изменения монетарной политики. Сейчас таких нюансов они, похоже, не нашли. Если перед этим заседанием FOMC вероятность снижения ставки оценивалась специалистами едва ли не в 100%, то вероятность снижения на следующем заседании, которое пройдет 10-11 декабря, оценивается только в 25%. Правда, следует иметь в виду, что до этого заседания осталось еще почти полтора месяца.

В своих заявлениях и сам Пауэлл, и другие высокопоставленные сотрудники ФРС неоднократно говорили о сильных позициях американской экономики, что ее подталкивают вперед солидные потребительские расходы, но что ей угрожают такие факторы, как слабость глобальной экономики, торговая война между США и КНР и неопределенность вокруг брексита. В заявлении FOMC подчеркивается и стабильная ситуация на рынке труда и «умеренный рост» экономической активности.

Решение о снижении ключевой ставки было принято после сообщения о росте ВВП на 1,9%, что существенно выше прогнозируемого аналитиками с Уолл-стрит роста на уровне 1,6%.

С другой стороны, рост количества новых рабочих мест несколько замедлился. Тем не менее, он все равно остается выше 109 тыс. Именно эта цифра позволяет сохранять безработицу ниже рекордных за полвека 3,5%. Неплохое состояние рынка труда и потребительских расходов дополняют растущие показатели на фондовых рынках.

Ставка снижена третий раз в текущем году, но это решение было не единодушным. Против голосовали региональные президенты: Эстер Джордж из Канзаса и Эрик Розенгрен из Бостона. Они оба считают, причем, не первый раз, что ФРС должна сохранять ставку на одном уровне.

Очередное снижение ключевой ставки не удовлетворило и президента Трампа. Правда, по другой причине. Дональд Трамп считает, что ФРС должна энергичнее снижать ставку и возобновить программу количественного смягчения (QE), используемую после кризиса для стимуляции развития экономики.

ФРС действительно начала вновь покупать гособлигации, однако ее сотрудники утверждают, что это не QE, а мера, направленная на стабилизацию ставки по федеральным фондам в границах поставленной цели. Тем не менее, баланс центробанка в октябре вырос почти на 100 млрд долларов и сейчас вновь превышает 4 трлн долларов. 3,6 триллиона из них приходятся на гособлигации и ипотечные ценные бумаги.