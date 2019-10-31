Курс доллара: из США пришла очень плохая новость для рубля

В среду российский рубль почти весь день снижался к доллару и евро на фоне усиления опасений по поводу возможного срыва подписания торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, а также в ожидании решения ФРС по ставке и по последующим за этим комментариям американского регулятора. Однако вечером после «ястребиного» заявления Джерома Паулла нацвалюта неожиданно сделала разворот и пошла в рост.

К закрытию основной торговой сессии Московской биржи (в 19:00 мск) курс доллара составлял 64,04 руб., что на 8,75 коп. было выше уровня закрытия торгов вторника. Евро торговался по 71,22 руб., подорожав на 18 коп.

По мнению экспертов, российский рубль, как и другие валюты emerging markets (EM) негативно отреагировали на новость о том, что президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти страны приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС, который должен был состояться в столице этого государства Сантьяго 16-17 ноября.

При этом ранее в СМИ появилась информация, глава Поднебесной Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп собирались провести встречу именно в Сантьяо – она была запланирована на 17 ноября. На ней лидеры двух стран должны были подписать промежуточную торговую сделку.

Как заявил Алексей Корнилов из «Открытие брокер», рынки восприняли срыв встречи Си и Трампа, как серьёзное увеличение риска, так как на этом саммите ожидалось подписание первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном.

«Теперь же вопрос даты подписания остается открытым, что безусловно нервирует валютные рынки и уж точно не на руку рублю», – считает Корнилов.

И всё-таки главное события вчерашнего дня для валютных рынков – заседание ФРС. Напомним, накануне вчером стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз за год снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) с текущей отметки в 1,75-2%.

При этом само решение американского регулятора о снижении ставки не оказало никакого влияния на рынки. Всё самое интересное началось сразу после заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который позже на пресс-конференции сказал, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть сразу от нескольких факторов: от экономической ситуации в США, а также от уровня занятости и инфляции. Кроме того, будет учитываться широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях.

Тем самым Пауэлл дал понять, что ещё одного снижения ставки вероятнее всего в 2019 году не будет. А это, как ранее отмечали многие эксперты негативно повлияет на российский рубль в среднесрочной перспективе.

Напомним, ещё за несколько часов до заседания ФРС почти все эксперты были уверены в том, что Федрезерв снизит ставку на 0,25 п.п., и что в своих комментариях Паулл даст понять, что дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики в этом году уже не будет.

Об этом, в частности, говорил Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Он предполагал, что Паулл чётко заявит, что снижение ставки следует воспринимать ни как тенденцию к дальнейшему смягчению кредитно-денежной политики, а как корректировку в середине цикла, что будет означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение.

«Таким образом, аппетит к рисковым активам после заявления Пауэлла продолжит падать, что уже в ближайшей перспективе негативно скажется на курсе рубля, и приведёт к росту доллара, который с каждым днём будет набирать обороты», – резюмировал Поддубский.

Примерно такое же мнению высказывали и аналитики банка «Санкт-Петербург», которые также не ожидали услышать в заявлениях главы Федрезерва голубиной риторики.

«ФРС снизит ставку третий раз подряд, при этом характеризуя свои действия не как переход к циклу смягчения денежно-кредитной политики, а как локальную корректировку, а это очень плохо для всех валют EM, в том числе и для рубля», – подчёркивали эксперты.

В итоге же, несмотря на то, что выступление руководителя американского центробанка оказалось фактически «ястребиным» – в нём он дал понять, что ставка снижаться в этом году вероятнее всего больше не будет. С другой стороны – Паулл всё-таки оставил открытой дверь для снижения ставки в декабре, балансируя между «голубями» и «ястребами». Вполне вероятно, что рынки услышали именно то, что хотели услышать.