Литва решила вмешаться в спор по «Северному потоку» в суде ЕС

Правительство Литвы приняло решение участвовать в споре о российско-германском газопроводе "Северный поток", рассматриваемом в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом было сказано на заседании кабмина, сообщает Sputnik.

Компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, осуществляющие руководство проектами "Северный поток" и "Северный поток - 2", просят суд отменить предусмотренные в директивах Евросоюза дискриминационные меры.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что у Литвы "есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена".

Литва намерена поддержать сторону Европейского парламента и Совета и будет добиваться, чтобы иски были отклонены.

Ранее ЕС принял поправки к Газовой директиве, согласно которым действующие газопроводы, а также новые, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В ЕК утверждали, что поправки специально не направлены против "Северного потока – 2".

Литовский Минюст, обосновывая свою позицию об участии в слушаниях, подчеркивал, что оба газопровода, в том числе строящийся "Северный поток – 2", позволяют "Газпрому" иметь альтернативные источники и манипулировать поставками газа в ЕС.

Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Все страны выдали разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода. Последней одобрила реализацию Дания, которая выбрала наиболее короткий из двух ранее предложенных юго-восточных маршрутов.