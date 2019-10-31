Медведев выразил надежду на повышение доступности кредитов для населения

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом заявил, что макроэкономическая ситуация, которая складывается сейчас в РФ, открывает возможности для повышения доступности кредитов не только для юридических лиц, но и для населения.

При этом он подчеркнул, что речь идёт в том числе об ипотечном кредитовании, передаёт РИА Новости.

Как пояснил премьер-министр, под улучшением макроэкономической ситуации он имеет в виду, прежде всего, снижение инфляции.

«Благодаря этому, условия для доступности повышения кредитов будут улучшаться, я говорю в том числе об ипотеке, а также о потребительском кредитовании», – подчеркнул Медведев.

В свою очередь Греф подчеркнул, что Сбербанк за счёт расширения поддержки государством кредитования малого и среднего бизнеса нарастит его в 2019 году. По его словам, он ожидает увеличения выдачи таких кредитов и в следующем году.