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«Мы хотим быть доступными для наших покупателей»

Москва, 31.10.2019
«Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Это разумный шаг с точки зрения импортозамещения и вытеснения с рынка некачественных кабелей и проводов. Кроме того, это, несомненно, усилит позиции крупнейшего российского производителя кабеля
#Экономика
  • «Мы хотим быть доступными для наших покупателей»

предоставлено пресс-службой

Кабельную промышленность считают одним из индикаторов здоровья экономики. Логика простая: чем больше в стране реализуется новых проектов, тем больше километров кабелей и проводов для них необходимо. Основные потребители кабельно-проводниковой продукции (КПП) — энергетики, строители, нефтегазовая и горнорудная промышленность.

В последнее время вновь заговорили о стагнации рынка: ситуация достаточно сложная, и, по прогнозам аналитиков, она не улучшится до 2021 года. Причин несколько, одна из главных — сокращение числа крупных инвестпроектов в стране и общее снижение промышленного производства. Национальные проекты пока не вышли на стадию технической реализации и не создают стимулов для роста экономики и промышленности. Работать на экспорт отечественным производителям невыгодно — в первую очередь с точки зрения логистики. Сейчас в среднем экспорт КПП у производителей занимает около 10% и вряд ли увеличится в ближайшие годы. Основные страны, куда уходит товар, — это ближнее зарубежье: Казахстан и Белоруссия. Поэтому российские производители вынуждены бороться за внутренний рынок, и главный тренд — импортозамещение: около 20% кабельной продукции завозится из-за рубежа. Сейчас импорт представлен в основном в двух направлениях: это узкоспециализированные специфические продукты, которые в России просто не производят, либо кабельные изделия от соседей — Китая и Белоруссии. Однако главная проблема отрасли не импорт, а фальсификат.

img_9916-1.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Для того чтобы розничные и мелкооптовые потребители имели возможность приобрести гарантированно качественную продукцию напрямую от производителя, один из крупнейших кабельных заводов в Европе и крупнейший производитель КПП в России «Камский кабель» начал развивать собственную сеть продаж в стране. «На данный момент “Камкабель” занимается формированием пула партнеров, заинтересованных работать по франшизе. Уже заключено восемь договоров, открыт один магазин. В планах — к концу 2020 года запустить по одной «точке» в крупных городах и несколько магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Журнал «Эксперт» поговорил с Александром Бузиловым, коммерческим директором ООО «Камский кабель».

Александр Бузилов, коммерческий директор ООО "Камский кабель" i76a8256-02-1.jpg предоставлено пресс-службой
Александр Бузилов, коммерческий директор ООО "Камский кабель"
предоставлено пресс-службой

— Как возникла идея франшизы?

— Развитие франшизы стало одним из приоритетных направлений нашего предприятия. Первый опыт открытия розничного магазина кабельной и электротехнической продукции у нас был в 2013 году в Перми. Вскоре появилась идея создать сеть таких магазинов. Система франчайзинга была выбрана как наиболее подходящая для развития в регионах. Мы передаем бизнес предпринимателям, которые заинтересованы развиваться в своих регионах, знают все тонкости работы, спрос на кабельную и электротехническую продукцию со стороны розничных и мелкооптовых покупателей. Для нас важна работа с потребителями напрямую, минуя трейдеров, поскольку так клиент получает качественную продукцию по минимальной цене.

— Есть ли успешные российские примеры?

— В целом в кабельной промышленности направление франшизы новое. У других производителей кабеля нет своих франшиз розничных магазинов. Недавно мы открылись в Ульяновске, до конца года появятся магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Астрахани, Пензе, Пермском крае, а также в Казахстане.

— Какие преимущества вы видите в этой модели?

— Франшиза «Камкабеля» уникальна, поскольку франчайзи получает не только возможность продавать в розницу, но и оптовый канал. Мы даем инструмент, позволяющий партнерам самостоятельно рассчитывать цену на продукцию, сроки производства, логистику. Партнеры получают возможность работать под известным брендом и получать надежную продукцию напрямую от производителя. Мы предоставляем базу потенциальных клиентов, а также переадресуем входящий спрос на мелко- и среднеоптовые заказы кабельно-проводниковой продукции в рамках региона деятельности франчайзи.

Наши партнеры могут открыть свой магазин с нуля или расширить уже имеющийся бизнес с небольшими вложениями. Мы даем комплексную и проработанную бизнес-модель. У нас четко структурирован визуальный контент — брендбук, где четко прописаны стандарты фирменного стиля и правила применения на различных носителях от ценника до вывески, мерчандайзинг-бук — стандарты организации торговой точки: возможные планировки, принципы расстановки оборудования и выкладки товаров, а также рекомендации по продвижению.

Наверняка в ней есть и риски?

— Бизнес всегда предполагает риски, поэтому перед принятием решения об открытии магазина потенциальный франчайзи должен качественно проанализировать рынок своего региона относительно емкости, ключевых игроков, спроса, цен, а также присутствия производителей контрафакта и фальсификата.

Мы предъявляем жесткие требования к франчайзи. Выбираем партнеров, которые хорошо разбираются в рынке. Мы стараемся не заработать на открытии, а качественно развивать сеть.

Для нас важен наш бренд, и мы четко отслеживаем стандарты работы с клиентами — срок ответа на заявку, качество и скорость обслуживания клиентов в рознице, качество представленных сопутствующих электротехнических товаров.

С каким фальсификатом чаще всего может столкнуться розничный покупатель?

— В рознице, к сожалению, присутствует много фальсификата и контрафакта, и покупатели рискуют своей безопасностью, приобретая некачественный товар. 

Некачественный кабель — это тот кабель, который изготовлен с нарушением требований государственных стандартов. Сегодня на российском рынке, особенно в розничных магазинах и в строительном сегменте, большая доля фальсифицированного кабеля — свыше 50 процентов. Это подтверждают многочисленные проверки, например, проводимые в рамках общественного проекта «Кабель без опасности».

Опасность некачественного кабеля в том, что он может не выдержать штатной нагрузки на электросеть, могут произойти короткое замыкание и пожар с самыми трагическими последствиями. Поэтому важно покупать продукцию от надежных производителей, запрашивать сопроводительные документы и сертификаты качества и сверять информацию на маркировке.

 

— Какие перспективы вы видите в розничной продаже КПП в ближайшие годы?

— Наш план — открыть в течение двух лет более ста магазинов в крупных городах России. Это позволит нам обеспечить присутствие бренда в розничном и мелкооптовом сегменте, а также увеличить объемы производства общепромышленных кабелей и проводов.

Появление большой сети розничных магазинов с качественной кабельной продукцией позволит вытеснить с рынка недобросовестных поставщиков и, как следствие, недобросовестных производителей кабельно-проводниковой продукции.

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