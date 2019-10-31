Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из «списка Титова» осужден на три года колонии

Андрей Каковкин – директор ООО «Торговый дом ГРИФ – первый предприниматель из списка уполномоченного по правам бизнесменов Бориса Титова, вернувшийся на родину, осужден на три года колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве.

Такой приговор оглашён сегодня одним из районных судов Ростова-на-Дону, передаёт агентство «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в начале прошлого года Борис Титов передал президенту РФ список российский бизнесменов, которые хотели бы вернуться из-за границы на родину, но опасаются это сделать из-за угрозы уголовного преследования в России.

При этом отмечалось, что все они успели покинуть страну до момента заключения в СИЗО. Первым бизнесменом из этом списка, который рискнул вернуться в РФ, стал ростовский предприниматель Андрей Каковкин.

Всего на данный момент из «списка Титова» на родину вернулись четыре предпринимателя.