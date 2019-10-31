Почему россияне выбирают матрасы отечественного производства

Большой выбор матрасов

Российские производители готовы предложить изделия всех ценовых сегментов: от бюджетных матрасов до моделей премиального класса. Тем самым, местные производители полностью перекрывают все потребности.

Кроме стандартных изделий в каталогах российских фабрик появились эксклюзивные круглые матрасы, изделия с высокотехнологичным материалом «мемориформ», уникальные пружинные блоки с большим числом элементов на спальное место. Все эти современные решения дарят потребителям высокий уровень комфорта, доступный в прошлом только жителям стран Европы и США.

Покупатели из России получили возможность выбирать, учитывая не только бюджет, но и личные предпочтения, привычки сна, эстетические пожелания. Это привлекает аудиторию клиентов с различающимся уровнем достатка и в столице, и в регионах.

Быстрая доставка по стране

Одним из главных факторов растущего спроса стала развитая сеть филиалов и оперативная обработка заказов. Теперь покупатели не только из столицы и областных центров, но и буквально любых населенных пунктов могут заказать матрас, не выходя из дома, и получить его с доставкой через профильный интернет-магазин, сотрудничающий напрямую с производством. Таким образом, потребители получили доступ к низкой цене, официальной гарантии и быстрой доставке несмотря на физическую удаленность от центров торговли.

Сроки фактического привоза товара на порог дома заказчика в регионы в среднем снизились до 3-6 дней (7-10 для удаленных регионов), а для жителей Москвы некоторые производители предлагают доставку уже через 24 или даже 6-7 часов, то есть непосредственно в день заказа. При этом покупатель получает не залежавшейся на складе ограниченный ассортимент, а только что сошедший с конвейера нужный ему товар.

Стоимость ниже зарубежных аналогов

При качестве продукции, аналогичном для европейских матрасов, стоимость отечественных изделий гораздо ниже. И это несмотря на активное использование российскими производителями импортных комплектующих и наполнителей.

Матрас из трех видов испанской соевой пены российского производителя.

Сказывается отсутствие трат на доставку готовых изделий из-за границы, таможенных сборов, посреднических комиссий. Оплата труда в ЕС также выше, что находит отражение на конечном для потребителя ценнике нового зарубежного матраса.

Изготовление на заказ

Наличие прямого контакта с производителем через специализированные интернет-магазины официальных дилеров позволяет россиянам оперативно приобретать, в том числе, нестандартные матрасы. По желанию можно изменить габариты изделия, чтобы оно точно подошло к кровати и гарантировало максимально комфортный сон, выбрать «начинку», тип чехла и другие параметры – в случае с импортными товарами сделать это либо невозможно, либо крайне проблематично.

Чего ожидать в дальнейшем

Российские производители продолжают расширение товарных линеек и предлагают новые материалы и технологии для потребителей в сфере здорового сна. Благодаря этому преобладание отечественной продукции на рынке матрасов сохранится и в последующие годы.

Источник: профильный интернет-магазин матрасов https://матрас-купить-недорого.рф