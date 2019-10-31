Подкаст 44-й недели. Новая энергосистема

Трудно найти человека, который бы не знал, что развитию возобновляемой энергетики, в основе которой солнце и ветер, мешает непостоянность этих сил природы: ночью нет солнца, а ветер имеет обыкновение пропадать. Вот было бы хорошо накапливать энергию, когда солнце ярко светит, а ветер сильно дует, сохранять ее, а потом отдавать потребителям. Тогда и мир бы стал чище и Грета Тунберг пошла бы в школу.

Но современные системы сбора и хранения электроэнергии не позволяют делать это дешево и надежно. Тем не менее, создание систем, аккумулирующих электроэнергию, не единственный способ решения этой задачи. Есть и еще. О нем мы сегодня и расскажем.