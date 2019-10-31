Прогноз погоды на 14 дней: это все-таки произойдет – синоптики сделали неожиданный прогноз

Несмотря на резкое похолодание, которое накрыло большинство регионов страны, тёплая погода, по прогнозу синоптиков, ещё вернётся на Русскую равнину. Причём произойдёт это уже очень скоро.

Прогноз погоды на 14 дней в Северо-Западном федеральном округе. Синоптики о погоде в СПб

По прогнозу синоптиков, уже на этой неделе тёплая погода вернётся в некоторые регионы Северо-Западного федерального округа. Здесь погодные изменения произойдут под влиянием антициклона, который вытеснит холодные воздушные массы и сформирует климатическую обстановку на ближайшие 14 дней. Самая комфортная погода ожидается в Калининграде. Здесь в период с 1 по 13 ноября в дневные часы столбики термометров будут показывать плюс 8-11. При этом будет пасмурно и дождливо. Как предупреждают синоптики, осадки в самой западной точке страны будут выпадать почти ежесуточно, но продолжительными и обильными они всё же не будут.

Чуть ниже температурный фон, но всё-таки на плюсовых показателях ожидается в предстоящие две недели в Пскове и Новгороде. По прогнозу синоптиков, 1-2 ноября здесь плюс 4-5, без осадков; 3-5 ноября – плюс 6-8, кратковременные осадки; 6-13 ноября – плюс 2-4, переменная облачность, местами кратковременные осадки.

Температурные качели в ближайшие 14 дней ожидают жителей Вологды. По прогнозу синоптиков, в первые дни ноября температура будет колебаться от плюс 1 до минус 2, причём как днём, так и ночью. С 4 по 6 ноября, несмотря на осадки и пасмурную погоду, воздух в дневные и ночные часы прогреется до плюс 3-5. С 7 по 9 ноября вновь подморозит до минус 1-2. С 10 по 12 ноября, по прогнозу синоптиков, сильный дождь, но плюс 1-2. Очередное похолодание начнётся в ночь на 13 ноября, когда столбики термометров опустятся до минус 1-3.

А вот в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели погодные градусники минусовые показатели показывать не будут. В городе на Неве уже сегодня днём было плюс 2. К выходным потеплеет до плюс 5-6 в светлое время суток. Но при этом ожидается дождь, в ночные часы возможет сильный ветер. Немного холоднее станет 6-7 ноября – плюс 1-2. Но уже с 8 ноября и до конца второй недели этого месяца прогнозируются вполне комфортные для Северной столицы плюс 3-4.

Погода на 2 недели на территории Европейской части России. Прогноз синоптиков.

На всей территории Европейской части России, где погода сейчас, мягко говоря, совсем некомфортная, уже в эти выходные станет существенно теплее. Это, прежде всего касается Белгорода и Воронежа. Уже в субботу, 2 ноября, а также в воскресенье, 3 ноября здесь дневной температурный фон повысится до плюс 4-6. В День народного единства – 4 ноября синоптики прогнозируют плюс 10-12.

Пик потепление ожидается 4-6 ноября, когда воздух в дневные часы прогреется до плюс 14-15, хотя без осадков вновь не обойдётся. С 7 по 13 ноября температура воздуха в этих городах будет ежесуточно снижаться (с плюс 12 до плюс 6), в некоторые дни пройдут сильные дожди, в ночные часы будет усиливаться ветер, а морозы вернутся сюда в 20-х числах последнего осеннего месяца.

Чуть прохладнее в период с 1 по 14 ноября будет в Курске и Тамбове. Хотя в целом и здесь климатическая ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию. Морозная погода, которая продержится до утра в пятницу, сменится завтра днём плюсовыми (1-2 градусов выше нуля). В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют уже плюс 4-5 днём. В понедельник, 4 ноября столбики термометров поднимутся до плюс 10, а во вторник, 5 ноября и в среду, 6 ноября – до плюс 12-13. В дальнейшем ожидается плавное похолодание до плюс 5 (11-13 ноября).

Погода на 14 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Несмотря на сегодняшний мороз и выпавший накануне снег, уже к концу этой недели также станет теплее и в Москве. Во второй половине завтрашнего дня, по прогнозу синоптиков, ожидается до плюс 3, однако сохранится облачная погода.

В субботу, 2 ноября и в воскресенье, 3 ноября дневная температура в российской столице составит плюс 3-4, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на воскресенье столбики термометров повысятся до плюс 6-7.

Днём 4 ноября будет уже 10-11 градусов выше нуля, 5-7 ноября – плюс 11-13. В период с 8 по 13 ноября в регионе сохранится плюсовой температурный фон (плюс 5-9), в некоторые дни прогнозируются осадки, местами они будут сильными, но не затяжными. Новая волна морозов накроет столичный регион не раньше конца ноября.