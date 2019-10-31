Россияне назвали город, куда больше всего хотели бы переехать

Специалисты Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦТОМ) провели опрос, в ходе которого выяснили, что четверть опрошенных россиян планируют переехать на постоянное место жительства в другой город.

При этом подавляющее большинство респондентов (61%) мечтают о переезде в крупный населённый пункт. При этом 34% предпочли бы жить вдали в сельской местности подальше от мегаполисов, передаёт «Росбалт».

Самым популярным городом для переезда стал Санкт-Петербург» – в городе на Неве хотели бы жить 15% граждан РФ. На втором месте расположилось Москва – о переезде в российскую столицу задумываются 8%. Замыкает тройку лидеров – Краснодар (6%).

Среди регионов уверенно лидирует Краснодарский край, куда хотели бы переехать 18% опрошенных.

Кроме того, социологи выяснили причины, которые вынуждают наших соотечественников задумываться о смене места жительства. Среди них безработица или удаленность работы (18%), более высокий уровень жизни на новом месте (15%), более лучшую экологическую обстановку (13%) и благоприятный климат (12%).