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Сбербанк сократил более 16 тысяч сотрудников с начала года

Москва, 31.10.2019

С начала 2019 года и по 30 сентября численность сотрудников Сбербанка (включая его «дочек») сократилась на 5,5%.

Как передаёт «Прайм» со ссылкой на представителя кредитной организации, массовое сокращение работников Сбербанка связано с продажей турецкой «дочки» Denizbank.

По его словам, фактическая численность полных штатных единиц на конец сентября составила 277 618 человек. 

«Хочу ещё раз пояснить, что более 14 тыс. наших сотрудников выбыло из группы вместе с Denizbank», — подчеркнул представитель Сбербанка.

Прошедшим летом стало известно, что Сбербанк продал свою турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD.

Напомним, ещё в конце 2017 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация в ближайшие годы запусти процесс роботизации. При этом он обещал, что массового увольнения работников банка не будет.

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