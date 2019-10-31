США планируют подписать первую часть торговой сделки с Китаем

После отказа Чили в проведении саммита АТЭС, который должен был состояться в столице этого государства Сантьяго 16-17 ноября и после завершения которого планировалась встреча главы Поднебесной Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, Вашингтон приступил к поиску альтернативного места для подписания первой части торговой сделки с Китаем.

Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter. По его словам, в настоящее время КНР и США работают над выбором нового места для подписания первой части торгового соглашения, которое составляет около 60% от всей сделки.

«Новое место будет объявлено уже в самое ближайшее время. Президент Китая Си Цзиньпин и президент Трамп будут подписывать», – резюмировал Трамп.

В свою очередь руководитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли подчеркнул, что Вашингтон рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с Пекином, несмотря на срыв встречи лидеров двух стран в Сантьяго.

Напомним, накануне президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти страны приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС, который должен был состояться в столице этого государства Сантьяго 16-17 ноября.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что глава Поднебесной Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп собирались провести встречу именно в Сантьяго – она была запланирована на 17 ноября. На ней лидеры двух стран должны были подписать промежуточную торговую сделку.