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В Банке России пришли к необычным выводам

Москва, 31.10.2019
В ЦБ сочли, что в ближайшие три года рывка в экономике, обещанного на всех уровнях, не будет.
#Нацпроекты
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  • В Банке России пришли к необычным выводам

Неглинная задает основные направления

RBC/TASS Автор: Андрей Любимов

 

За пределами прогнозного периода

 

Эффект от национальных проектов общей стоимостью 25 триллионов рублей, которые правительство финансирует повышением НДС и экономией на пенсионном возрасте, проявится лишь после 2022 года, говорится в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» на предстоящую трехлетку Банка России.

По его оценке, в этом году ВВП прибавит 0,8-1,3%, в следующем 1,5-2%, через год 1,5-2,5%, а в 2022-м – 2-3%. Дополнительные инвестиционные расходы, в том числе на человеческий капитал, направлены, по мнению ЦБ, лишь на смягчение структурных ограничений в российской экономике и «в случае успешной реализации будут способствовать увеличению ее потенциальных темпов роста». Но эти меры требуют продолжительного времени, поскольку институциональные, структурные и демографические характеристики экономики «изменяются медленно». А существенное воздействие нацпроектов станет возможно «за пределами прогнозного периода», предупреждает ЦБ.

Между тем Минэкономразвития обещает россиянам «рывок» уже в 2021 году, напоминает портал Finanz: с этого момента, согласно планам, Россия растет на 3,1% в год, затем ускоряется до 3,2%, а к 2024 году выходит на 3,3% роста и пятое место в мире по ВВП (по ППС). Эти же цели заложены в майский план правительства.

Действительно, признает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, как показывает статистика последних 8 лет, ускорение бюджетных расходов (или их замедление) отыгрывается экономикой с временным разрывом в 2 года. В 2020 году ВВП РФ будет испытывать отложенное негативное давление, сформированное под влиянием спада бюджетных расходов в 2018 году.

Экономика начнет получать бюджетный импульс роста только в начале 2021 года за счет увеличения государственных инвестиций и потребления в 2019 году, в том числе – в рамках нацпроектов, полагает эксперт. Это нормальная ситуация при отсутствии дополнительных негативных макроэкономических факторов. Наряду с этим, есть ожидания стимулирующих мер, мер антидефляционного характера и поддержки экономики на внешних рынках.

 

Самосбывающийся прогноз?

 

Однако, указывает Александр Осин, проблема в том, что бюджетные расходы не создают в экономике новых монетарных ресурсов. Правительство и Госдума в рамках бюджета лишь возвращают в экономику собранные в виде налогов и займов денежные ресурсы. Если сам же Банк России продолжит политику ограничения скорости роста денежной массы, то ВВП – исходя из макроэкономической зависимости динамики ВВП и реальной денежной массы – продолжит тенденцию близких к нулевым средним темпам прироста последних 8 лет. Тем более, он не будет расти заявленными в целевых документах правительства темпами в 3%(год к году).

С данной точки зрения, предложенные Банком России в рамках «Основных направлениях денежно-кредитной политики» оценки выглядят не как независимые оценки перспектив экономической динамики, а как отражение позиции регулятора по проблемам стимулирования экономического роста в России, заключает Александр Осин.

Проблема слабых темпов роста экономики, считает  начальник отдела инвестиционный идей «БКС Брокер» Нарек Авакян, в административном и налоговом режиме, а также из-за крайне высокого коррупционного налога. Именно из-за первых двух факторов экономика очень слабо растёт и в Европе, замечает он.

Нацпроекты как таковые могут создать инфраструктуру для экономики, полагает аналитик, но они точно не являются стимулом ее роста, так как условий для бизнеса они не создают. В первую очередь, необходимо заниматься пресловутым инвестклиматом, который в последние годы пострадал настолько серьезно, что уже вызывает опаску не только у потенциальных инвесторов в России, но и действующих предпринимателей, говорит он,. Также необходимо создавать уверенность в росте, чтобы бизнес увеличивал инвестиции.  Он также хотел бы видеть упрощенное и неизбыточное регулирование, особенно в отношении к маломуу и среднему бизнесу, упомянув и вопрос полномочий и подотчетности силовых структур.

И для всего вышеперечисленного не нужно никаких новых налогов или госинвестиций, достаточно просто давать правильные поручения и следить за их исполнением, заключает он.

Но только ли дело в том, чтобы давать правильные поручения, и почему, если так, их никто не отдает? Этот вопрос бизнес-сообщество, не исключено, станет задавать чаще. , Если те надежды, надо сказать, довольно умеренные, которые появились после оглашения полтора года назад программы национальных проектов, как нашего образа будущего, окажутся «за горизонтом планирования», как нас предупреждает (или — нам обещает?) ЦБ.

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