В Конгрессе США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа

Члены палаты представителей американского Конгресса большинством голосов приняли резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом объявила спикер палаты Ненси Пелоси, передаёт РИА Новости.

По её словам, за эту резолюцию отдали свои голоса 232 члена палаты, против – 196 конгрессмена. При этом отмечается, что в основном за начало процедуры голосовали члены Демократической партии, а республиканцы, что вполне естественно – против. Как известно, большинство в палате представителей Конгресса США принадлежит демократам.

Информацию о сегодняшнем голосовании уже прокомментировали в Белом доме. В частности, в заявлении пресс-службы администрации американского президента говорится, что «формально начатый в четверг импичмент Трампа не навредит ему, но ударит по американцам».

«Президент США никогда не делал ничего плохого для страны. И демократы это отлично знают, но безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента навредит только простым гражданам страны», – подчёркивается в заявлении пресс-службы Белого дома.