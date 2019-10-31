В ЛНР объявили о совместных учениях с ДНР из-за угрозы диверсий со стороны ВСУ

Евгений Кацавалов – глава МЧС Луганской народной республики (ЛНР) – сообщил, что в ближайшее время в Донбассе состоятся совместные учения местных спасателей с коллегами из Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, эти учения планируется провести из-за поступившей информации о готовящейся диверсии украинских силовиков, передаёт РИА Новости.

Уже известно, что в ходе учений будут отработаны вопросы межреспубликанского взаимодействия функциональных и территориальных подсистем и их звеньев гражданской защиты при ликвидации возможных ЧС. При этом отмечается, что учения пройдут 5-9 ноября.