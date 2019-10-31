Западные СМИ сообщили о победе Украины в борьбе с «Северным потоком-2»

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, смысл которой заключается в том, что Украина победила в борьбе против проекта газопровода «Северный поток-2».

Авторы статьи пришли к такому выводу даже несмотря на то, что накануне стало известно о том, что Дания разрешила строительство участка «Северного потока-2» в своих территориальных водах.

«Копенгаген последним прекратил сопротивляться и всё-таки сдался, но очень сильно затормозил строительство газопровода, – говорится в статье. – Это даёт Киеву важные преимущества в ходе переговоров с Москвой о продлении контакта по транзиту «голубого топлива», который истекает в конце этого года».

В материале при этом утверждается, что к этому моменту строительство газопровода не будет завершено. Следовательно, не заключив дополнительного договора, «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед своими западными партнёрами.

«Именно по этой причине российский газовый концерн делал всё возможное, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут и запустить газопровод, но потерпел неудачу. Так что теперь Москва будет вынуждена заключить с Киевом новый договор на выгодных для Украины условиях», – резюмировали авторы статьи, добавив, что по этой причине Киев в ходе переговоров с Москвой сможет добиться лучших для себя условий относительно сроков и цены транзита российского газа.

Ранее сообщалось, что 30 октября Копенгаген выдал разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, что проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Помимо давшей согласие Дании, против газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны, а также США и страны Прибалтики.