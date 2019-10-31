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Зеленский сделал заявление по «Северному потоку-2»

Москва, 31.10.2019
  • Зеленский сделал заявление по «Северному потоку-2»

EPA

Газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который усиливает Россию и ослабляет Европу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Мы с вами понимаем, что вопрос строительства "Северного потока-2" не просто является вопросом энергетической безопасности. Это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу", - отметил президент Украины, комментируя решение Дании выдать разрешениее на прокладку СП-2 в своих водах.

По словам Зеленского, он и правительство были готовы к такому решению, однако его принятие не зависело от позиции Украины.

"Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила (не выдала бы разрешение на прокладку СП-2)", - сказал Зеленский.

В среду Дания выдала разрешение на прокладку в пределах исключительной экономической зоны своей страны газопровода «Северный поток-2». Ранее разрешение на строительство газопровода выдали Швеция, Финляндия и Германия. Теперь у проекта не осталось препятствий для строительства газопровода по запланированному маршруту. Впрочем, это решение может быть оспорено в течение четырех недель в судебном порядке. 

Как стало известно, вопрос выдачи Копенгагеном разрешения на прокладку через её территориальные воды «Северного потока — 2» обсуждался 28 октября в ходе двусторонних переговоров между представителями России и Еврокомиссией. Об этом, в частности, рассказывал журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, газопровод является чисто коммерческим проектом, в котором заинтересованы страны Старого Света. Российский чиновник также выразил негативное отношение к возможным санкциям против «Северного потока — 2», которыми регулярно угрожает Вашингтон.

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