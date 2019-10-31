ЖКХ вновь подорожает

Заморозить тарифы в морозной стране

Правительство опубликовало постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и, устанавливающее предельные индексы повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения на 2020 год по субъектам Российской Федерации Повышение тарифов запланировано на второй квартал 2020 года. Самый низкий коэффициент повышения цен – 3,6%, самый высокий – 6,5%

Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов произойдет в Чечне - на 6,5%.

В 2019 году из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого тарифы повысили на 1,7% в начале года и на 2,4% - с 1 июля.

Конечно, признает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, можно найти некий плюс в том, что правительство вообще продолжает контролировать предельный потолок роста тарифов, сдерживая аппетиты управляющих компаний - и вроде бы формально не переусердствует с разрешённым уровнем подъёма цен, а отталкивается при индексации скорее от общепризнанно заниженных росстатовских цифр инфляции. Если сравнивать с фактическим январским скачком цен, который составил тогда, по наиболее востребованным в торговых сетях товарам, от 7 до 15%, то услуги ЖКХ дорожают ещё "по-божески", и рост тарифов ЖКХ хотя бы немного отстаёт во времени.

Но всё это верно, только если забыть, что и цифры в нынешних-то платёжках давно стали по-настоящему непосильным грузом для очень многих российских семей с минимальными доходами и также отъедают слишком заметную часть семейного бюджета не менее чем у половины населения, говорит эксперт. И это абсолютно неприемлемая, ненормальная ситуация, когда за коммуналку семья отдаёт порой 15-20% от реального дохода. В последнее время, и не в одном уже городе, на домах стали появляться в открытую списки должников, где по некоторым квартирам управляющая компания прописывает на публичное обозрение соседей накопившиеся у семей задолженности на сотни тысяч рублей. Значит, эти семьи коммуналку просто не тянут.

Обычные бытовые услуги: свет, вода, тепло - без которых в ежедневной жизни и тем более в нашем климате обходиться просто невозможно - не должны ни по каким меркам стоить таких денег, уверен Пётр Пушкарёв. Это фактическая монополия, с засильем которой должно бороться сверху государство, потому что с ней мало что могут сделать сами граждане. Управляющие компании привыкли достаточно произвольно завышать в отчётах свои расходы, завышать себестоимость своей деятельности, и думается, государство в силах заставить их держаться в рамках, прекратить раздвигать эти рамки всё шире и шире.

Увы, обычная, но если вдуматься, то неприемлемая практика, когда абстрактная статья "содержание жилого фонда" может составлять до 1/3 от общей суммы платежей. А это значит, что с людей берут непонятные суммы денег просто "за площадь", хотя о долгосрочных вложениях в поддержание домовой инфраструктуры со стороны нынешнего "жэка" часто нет и намёков. И если уж нелегко оставить прежней стоимость литра воды или киловатт-часа электроэнергии, то хотя бы эти проценты от общей суммы, которые люди платят "за просто так" - можно жёстко ограничить сверху.

Но очевидно, указывает Пётр Пушкарёв, что у государства нет такого желания, а вместо этого людей обязали скидываться ещё и на капитальный ремонт: где логика, что это происходит в том числе и в только что построенных, совсем недавно заселённых домах, где большинство жителей и так ещё продолжают выплачивать ипотеку? Эти деньги просто идут в оборот, и при желании хотя бы взносы на капитальный ремонт можно было бы по закону не брать, допустим, в первые 10 лет с момента сдачи дома. Это, конечно, помогло бы хоть немного компенсировать жителям, предположим, кажущийся неизбежным рост расходов на газ, свет, воду и тепло.

По этим же статьям понятно, что на издержки управляющих компаний отчасти влияют тарифы естественных монополий - например, цены на генерацию - и это создаёт цепной эффект, продолжает аналитик. Но и здесь государство может выступать жёстким регулировщиком. В условиях практически остановившейся сейчас средневзвешенной инфляции на большинство товаров, зафиксировать и заморозить хотя бы, для начала, на 2-3 года жёстко и тарифы естественных монополий, и тарифы ЖКХ, и цены на бензин - исключительно вопрос политической воли сделать это, и было бы достаточно должным образом проявленной инициативы со стороны правительства.

Пилить надо только сухие деревья

Отдать этот вопрос под контроль муниципалитетов, а если в смету управляющие компании не укладываются, то обязать муниципальные власти дотировать недостающие суммы и самостоятельно справляться с аппетитами управляющих компаний. Если городу нужно, то ради этого можно урезать бюджет, допустим, на уборку придомовых территорий - ничего страшного не случится, если под окнами у жителей станут пореже появляться газонокосилки, а организации по благоустройству территорий перестанут бесконечно гонять туда-сюда по дорожкам осенние листья с помощью шумных воздуходувных устройств, списывая на работу этой техники тонны солярки.

Многое упирается в вопрос желания местных властей организовать быт города по уму и в интересах жителей, а не распиливания бюджетов там, где их можно искусственно сделать побольше - не раздувая необязательные статьи, а лучше решая вопросы с субсидиями на ЖКХ, что действительно сейчас очень волнует людей, полагает Пётр Пушкарёв. Обязанность местных властей нести такие расходы и отчитываться за эффективность работы с управляющими компаниями будет побуждать их по-настоящему заниматься и созданием среди управляющих компаний конкурентной среды, чтобы выбор самой достойной и эффективной из них стал бы не только заботой инициативных групп из самих жителей, но и чиновников. Так как они обязаны были бы за излишние расходы муниципалитета на ЖКХ-субсидии отчитываться.

Эксперт убеждён, что ЖКХ - сфера, в которую можно и нужно вводить и дальше рыночные элементы, элементы здоровой конкуренции, но эту сферу нельзя ни в коем случае полностью отдавать рыночной стихии, как и необходимо регулировать жёстче тарифы естественных энергетических монополий.

Лоббизм и лень

Если ожидаемая инфляция в 2019 году составляет, по версии регулятора, не более 3.99%, то повышение тарифов на 4,1%, 5%, и, тем более на 6,5%, конечно, превышает уровень инфляции и может вызвать общественное обсуждение и недовольство, которое, впрочем, не способно остановить этот процесс роста тарифов, отмечает, в свою очередь, генеральный директор компании "Вальтер Констракшн" Евгений Вальтер. Недовольство это существует постоянно, как нежелание платить с каждым годом больше за услугу, качество которой измерить очень сложно и субъективное восприятие этого качества сообщает многим гражданам, что качество не меняется.

Проблема роста тарифов — очень комплексная, простого решения здесь нет, уверен эксперт. С одной стороны, компании, обслуживающие ЖКХ, несут расходы, которые каждый год увеличиваются на уровень инфляции или чуть ниже. Плюс они вынуждены ремонтировать свои основные производственные мощности, которые обычно существуют со времен СССР и сильно изношены. Вдобавок они вынуждены вводить новые мощности, чтобы справляться с растущим спросом на свои услуги, который, кроме прочего, требует еще и качества и бесперебойности подачи, например, воды, электроэнергии, газа. Нужно понимать, что сами такие производства тоже родом из плановой экономики, где эффективность и рентабельность не были приоритетом, поэтому в условиях капиталистической экономики им приходится очень трудно, это в том числе и ограничения сотрудников и руководителей, которые там работают, их подходов к работе и мотивации.

С другой стороны этой проблемы, продолжает Евгений Вальтер, находятся люди, собственники жилья, которые не готовы детально разбираться в тарифообразовании, тратить на это время, ходить на общие собрания собственников, изучать законодательство и применять его. Большинству лень даже сменить одну УК на другую, тем более — управлять домом посредством собрания собственников, самостоятельно. При этом у домохозяйств 5 лет подряд падают реальные доходы, которые за это время снизились уже на 11%, и доля оплаты за услуги ЖКХ в семейных бюджетах растет не на 3-4% в год, а быстрее.

В результате сочетания этих факторов тарифы ЖКХ будут расти, это неизбежно, вопрос только в ежегодной степени этого повышения, с которым соглашается общество и которое запрашивают лоббисты отрасли у законодателей.