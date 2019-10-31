Украинская полиция взяла под контроль Золотое

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что полиция контролирует весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое и патрулирует улицы города в усиленном режиме. «Вчера в районе Золотого начался процесс разведения сил и средств, поэтому к несению службы привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганщины и приданных сил несут службу в усиленном режиме», - сказал Троян.

30 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что начался процесс разведения войск на Донбассе возле населенного пункта Золотое.

Ранее глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пообещал ввести в зону разграничения войск до 10 тыс. своих сторонников в случае начала разведения войск.