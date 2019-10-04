У Дании больше нет вопросов к проекту «Северный поток-2»

У Дании не осталось политических вопросов к строительству части газопровода «Северной поток — 2» в исключительной экономической зоне страны, поэтому согласие может быть получено в ближайшее время, сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственный источник.

Однако разрешение на строительство затягивается на административном уровне. Ранее основные сложности возникли с разрешением прохождения части трубопровода через датские территориальные воды, и на этом этапе Копенгаген тянул с ответом, а заявка была отозвана в конце июня. В июле властям Дании была подана новая заявка, которая касалась маршрута через исключительную экономическую зону королевства, рассказал источник газеты, знакомый с ходом строительства.

В этой связи данный вопрос регулируется уже не Копенгагеном, а международной конвенцией о морском праве. В этой связи датчане бессильны что-либо изменить и процесс согласования прокладки этой части трубопровода находится на финишной прямой.

Ранее о «хороших шансах» завершить «Северный поток — 2» в срок заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.