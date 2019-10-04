Вход/Регистрация Подписка

У Дании больше нет вопросов к проекту «Северный поток-2»

Москва, 04.10.2019
  • У Дании больше нет вопросов к проекту «Северный поток-2»

Nord Stream 2.com

У Дании не осталось политических вопросов к строительству части газопровода «Северной поток — 2» в исключительной экономической зоне страны, поэтому согласие может быть получено в ближайшее время, сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственный источник.  

Однако разрешение на строительство затягивается на административном уровне. Ранее основные сложности возникли с разрешением прохождения части трубопровода через датские территориальные воды, и на этом этапе Копенгаген тянул с ответом, а заявка была отозвана в конце июня. В июле властям Дании была подана новая заявка, которая касалась маршрута через исключительную экономическую зону королевства, рассказал источник газеты, знакомый с ходом строительства.

В этой связи данный вопрос регулируется уже не Копенгагеном, а международной конвенцией о морском праве. В этой связи датчане бессильны что-либо изменить и процесс согласования прокладки этой части трубопровода находится на финишной прямой.

Ранее о «хороших шансах» завершить «Северный поток — 2» в срок заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Слуга американского народа
    2. Налет на Питер грозит разорением
      Введение режима «открытого неба» в «Пулково» приведет к тому, что базовая авиакомпания этого аэропорта потеряет порядка 80 процентов трафика на международных авиалиниях, а вся экономика нашей страны не менее 300 млн долларов
    3. Подкаст 39 недели. Небоскребы – новая норма градостроительства?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама