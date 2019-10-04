Экологические проблемы городской промзоны: есть ли выход?

Являясь одним из крупнейших городов Европы, Москва, как и другие мегаполисы мира, испытывает трудности экологического характера. Многомиллионное население, выхлопные газы от большого количества машин, вырубка деревьев и работа крупных промышленных объектов - все это негативно сказывается на состоянии окружающей среды в городе и его окрестностях.

Однако отказаться от использования автотранспорта, равно как и прекратить постройку нового жилищного фонда в условиях современной жизни не представляется возможным. По-другому обстоит дело с производственными предприятиями. Количество вредных выбросов на заводах можно значительно сократить путем внедрения современных технологий, которые также помогают увеличить производительность и повысить уровень безопасности труда работников цеха.

И, если раньше программы по защите экологии вызывали у населения страны больше скептицизма, чем одобрения, то сейчас картина несколько изменилась. Например, жители Капотни отметили , что после модернизации МНПЗ, экологическая ситуация в районе улучшилась. На нефтеперерабатывающем предприятии было установлено очистительное сооружение “Биосфера”, которое помогло повысить эффективность очистки стоков на 99,9%. Кроме того, снизилась норма потребления воды в 2,5 раза, поскольку более 70% использованных водных масс возвращаются в производственный цикл повторно.

Зарубежный опыт

Европейцы убеждены, что нефтеперерабатывающие заводы могут успешно “соседствовать” с жилыми кварталами. Условием этого является строгое соблюдение экологических стандартов на предприятиях.

Например, в Кельне напротив территории завода по производству нефтехимической продукции расположены университет, магазины, отель и другие общественные заведения. В Бельгии в окрестностях Антверпена, работает Wolf Oil Corporation - завод смазочных материалов. В 50 км от Брюсселя находится производственный участок предприятия BASF, которое занимается выпуском химикатов. Руководство БАСФ регулярно проводит встречи с местным населением, чтобы рассказать о деятельности завода и его влиянии на экосреду. Это помогает сформировать лояльное отношение к предприятию со стороны жителей прилегающих районов.

В столице Дании мусоросжигательный завод примыкает к жилым домам. А в небольшом городе Роскилле, рядом с Копенгагеном, не так давно запустили аналогичное предприятие. Как отмечает заместитель директора, поначалу новость о строительстве завода все восприняли как катастрофу. Но перемен в худшую сторону в местной окружающей среде не зафиксировали, и со временем недовольство стихло. Сейчас здание перерабатывающего предприятия используют и как арт-объект для проведения световых представлений.

Прогресс не стоит на месте, и благодаря современным технологиям жизнь людей рядом с производственной средой может быть абсолютно безопасной. Специальные системы контроля, интегрируемые на заводах, позволяют каждому желающему отслеживать экологические изменения в прилегающих к промзоне районах. Например, руководство Московского НПЗ распорядилось установить на главных производственных объектах анализаторы воздуха. Информация с устройств транслируется на локальные экраны и выгружается в интернет. Сведения доступны любому пользователю.